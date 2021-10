صلاح يطلب 33 مليون دولار سنويا لتجديد عقده مع ليفربول وريال مدريد يريد مبادلته بهازارد

وصل رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح إلى إنجلترا أمس السبت لإجراء مزيد من المحادثات بشأن صفقة تجديد عقد موكله مع فريق ليفربول الإنجليزي، وسط حديث عن رغبة ريال مدريد في ضمّ هداف الريدز.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن عباس يريد تجديد عقد صلاح مع ليفربول لكن براتب أسبوعي قيمته نصف مليون جنيه إسترليني (نحو 685 ألف دولار)، أي إنه سيحصل على نحو 33 مليون دولار سنويا، ليصبح بذلك صاحب أعلى راتب في الريدز على الإطلاق.

وذكرت بعض التقارير أن صلاح قد يقبل براتب أقل قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 550 ألف دولار).

ويمتد عقد صلاح الحالي مع الريدز حتى صيف 2023، ويحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 275 ألف دولار).

وتأتي المفاوضات في وقت مثالي لعباس وسط تألق غير عادي لموكله صلاح، الذي أصبح ليفربول وكثيرون من خبراء ونجوم كرة القدم السابقين يعدّونه أفضل لاعب في العالم حاليا، وهو ما أكده مدربه الألماني يورغن كلوب بعد تألقه أمس السبت في فوز الريدز 5-0 على واتفورد، ليتساوى النجم المصري مع مهاجم تشلسي السابق ديدييه دروغبا كأفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 104 أهداف.

Real Madrid plan to make an offer of Eden Hazard + money to Liverpool for Mo Salah.

🔻VOLE🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/0BKegFrzY4

October 15, 2021