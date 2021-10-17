شاهد.. أراد لاعب لاتسيو الاحتفال بفوز فريقه فقفز على ظهر اللاعب المنافس

اعتذر البرازيلي لويز فيليبي مدافع لاتسيو، بعدما قفز على ظهر الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم إنتر ميلان، خلال فوز لاتسيو 3-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت، وقال إنه كان يريد عناق صديقه وزميله السابق لكنه أساء تقدير اللحظة.

ونال اللاعب البرازيلي بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب القفز على ظهر صديقه الذي رحل عن لاتسيو في نهاية الموسم الماضي، إذ حوّل لاتسيو تأخره بهدف إلى فوز على بطل إيطاليا في مباراة مثيرة في الملعب الأولمبي.

إلا أن رد كوريا كان عنيفا، فقام بدفع اللاعب البرازيلي بقوة، واستشاط لاعبو إنتر غضبا عندما تقدم لاتسيو بهدف أثناء سقوط أحد اللاعبين على أرض الملعب بسبب الإصابة، وحدثت اشتباكات بعد الهدف، وعقب صفارة النهاية.

وشعر المهاجم الأرجنتيني كوريا -الذي يشتهر باسم (توكو)- بالغضب من تصرف فيليبي، وتسبب قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في بكاء لاعب لاتسيو.

Luiz Felipe got sent off for celebrating Lazio's win against Inter with Joaquin Correa, his former teammate. Elite football shithousery but he paid for it 😬#Naijafootballtalk pic.twitter.com/eCiOrRNQqP — Naija Football Talk ⚽️ (@NaijaFT_tweet) October 17, 2021

وكتب فيليبي على إنستغرام إلى جانب صور عدة له مع كوريا "في نهاية المباراة قفزت على كتف توكو لأنه من بين أقرب أصدقائي في كرة القدم؛ عائلتانا أصدقاء وأنا وهو صديقان مقربان".

وأضاف "ما كنت أريده هو عناقه ومداعبته على النتيجة، حيث تسمح صداقتنا بذلك، لكني كنت متحمسا بشدة".

وختم "ربما وفقا لما وقع من أحداث فهذا لم يكن الوقت المناسب أو المكان المناسب. أتقدم بالاعتذار إلى أي شخص ربما يكون استاء مما حدث، وأريد أن أوضح أني لم أكن أحاول إظهار عدم الاحترام له أو للاعبين الآخرين أو إلى إنتر ومشجعيه المتحمسين. كان التصرف بريئا من شخص يرتبط بعلاقة قوية مع توكو".

وقال كوريا إن فيليبي ارتكب خطأ، وأضاف لاعب إنتر "صديقي لويز ارتكب خطأ بكل تأكيد في تصرفه وتوقيته، وفي لحظة الحدث كان هذا رد فعلي. لم أكن أتمنى حدوث ذلك أبدا، لكن الآن علينا جميعا نسيان ما حدث".