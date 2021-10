شاهد.. أراد لاعب لاتسيو الاحتفال بفوز فريقه فقفز على ظهر اللاعب المنافس

اعتذر البرازيلي لويز فيليبي مدافع لاتسيو، بعدما قفز على ظهر الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم إنتر ميلان، خلال فوز لاتسيو 3-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت، وقال إنه كان يريد عناق صديقه وزميله السابق لكنه أساء تقدير اللحظة.

ونال اللاعب البرازيلي بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب القفز على ظهر صديقه الذي رحل عن لاتسيو في نهاية الموسم الماضي، إذ حوّل لاتسيو تأخره بهدف إلى فوز على بطل إيطاليا في مباراة مثيرة في الملعب الأولمبي.

إلا أن رد كوريا كان عنيفا، فقام بدفع اللاعب البرازيلي بقوة، واستشاط لاعبو إنتر غضبا عندما تقدم لاتسيو بهدف أثناء سقوط أحد اللاعبين على أرض الملعب بسبب الإصابة، وحدثت اشتباكات بعد الهدف، وعقب صفارة النهاية.

وشعر المهاجم الأرجنتيني كوريا -الذي يشتهر باسم (توكو)- بالغضب من تصرف فيليبي، وتسبب قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في بكاء لاعب لاتسيو.

Luiz Felipe got sent off for celebrating Lazio's win against Inter with Joaquin Correa, his former teammate.

