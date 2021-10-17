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تشلسي البطل ومفاجآت بالجملة.. "سوبر كمبيوتر" يتوقع الترتيب النهائي لجدول البريميرليغ هذا الموسم

Football Soccer - Premier League - Arsenal vs Leicester City - London, Britain - August 11, 2017 General view of the Premier League trophy before the match REUTERS/Eddie Keogh EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or
هذا الموسم يشهد صراعا كبيرا على لقب البريميرليغ (رويترز)
17/10/2021

أصدر موقع "فوتبول ويب بايجز" (football web pages) المختص بالتوقعات المرئية في كرة القدم، نموذج محاكاة لتوقع "سوبر كمبيوتر" للشكل النهائي لجدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهر جدول البريمرليغ الذي نشره الموقع، نجاح فريق تشلسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في إحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه، برصيد 97 نقطة.

بينما سيحل نادي ليفربول -بقيادة المدرب الألماني الآخر يورغن كلوب- وصيفا برصيد 94 نقطة، يليه مانشستر سيتي بفارق كبير (76 نقطة)، وفي مفاجأة غريبة يحتل الصاعد حديثا فريق برينتفورد المركز الرابع برصيد 74 نقطة.

وبحسب الجدول الافتراضي المتوقع الذي أصدره الحاسوب بناءً على إحصائيات الفرق في الجولات السبع الأولى، فإنه شهد عدة مفاجآت، مثل: تراجع مانشستر يونايتد للمركز السابع، بينما يحل أرسنال وتوتنهام في المركزين الـ12 والـ13 على الترتيب.

المصدر : وكالة سند

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