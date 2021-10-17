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كرة قدم

الكل يتغنى بمحمد صلاح بعد هدفه الرائع في واتفورد

Watford v Liverpool - Premier League
صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله الهدف الرابع للريدز في مرمى واتفورد (غيتي)
17/10/2021

أجبر النجم المصري محمد صلاح الجميع على الإشادة به والتغني باسمه، بعد هدفه الرائع في مرمى نادي واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع صلاح تسجيل هدف فريقه الرابع بعد مهارة فردية رائعة، استطاع من خلالها التخلص من 3 مدافعين لواتفورد ثم حولها بيساره إلى المرمى، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بما يقدمه اللاعب المصري، قائلا "ليس علينا أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وعما قدماه لعالم كرة القدم طوال سنوات والسيطرة على كل شيء.. في الوقت الحالي محمد صلاح هو الأفضل".

على الجانب الآخر، شهد له كلاوديو رانييري مدرب واتفورد بأنه الأفضل، بقوله "إنه الأفضل حاليا، وإن لم يكن الأفضل فهو يمر بحالة جيدة، كل لمسة لديه بهدف، لقد أدى هو وليفربول بشكل جيد".

كما انهالت الإشادات على صلاح عبر أستوديوهات تحليل البريميرليغ، ومنها أستوديو قناة "بي إن سبورتس" الذي قال فيه النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي "أحترم وأقدر اللاعبين العرب، ولكن برأيي محمد صلاح اليوم في مكان آخر".

تلك الإشادة انتقلت إلى منصات التواصل، حيث نشر حساب نادي ليفربول الناطق بالعربية عبر تويتر، صورة من احتفال صلاح بالهدف، وعلق قائلا "الأفضل على الإطلاق".

وقال إيان راش، أسطورة الريدز السابق، في تغريدة له "ما شاء الله.. مو صلاح هو الأفضل"، في إشارة إلى العبارة العربية الشهيرة التي تُقال عادة في مواقف النجاح.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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