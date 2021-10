أجبر النجم المصري محمد صلاح الجميع على الإشادة به والتغني باسمه، بعد هدفه الرائع في مرمى نادي واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع صلاح تسجيل هدف فريقه الرابع بعد مهارة فردية رائعة، استطاع من خلالها التخلص من 3 مدافعين لواتفورد ثم حولها بيساره إلى المرمى، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

قطعة فنية جديدة تضاف إلى المتحف الملكي! 🇪🇬👑 شاهد @MoSalah يُسجل هدف خيالي آخر أمام واتفورد 🤯pic.twitter.com/8WneM6y7al — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بما يقدمه اللاعب المصري، قائلا "ليس علينا أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وعما قدماه لعالم كرة القدم طوال سنوات والسيطرة على كل شيء.. في الوقت الحالي محمد صلاح هو الأفضل".

“For me, he is the best.” 🌍🔴 Jurgen Klopp says Liverpool star Mohamed Salah is the best player in the world right now. Do you agree? pic.twitter.com/KE7WFfYOnx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 16, 2021

على الجانب الآخر، شهد له كلاوديو رانييري مدرب واتفورد بأنه الأفضل، بقوله "إنه الأفضل حاليا، وإن لم يكن الأفضل فهو يمر بحالة جيدة، كل لمسة لديه بهدف، لقد أدى هو وليفربول بشكل جيد".

📺 Claudio Ranieri on Mo Salah: "He is the best if not one of the best. He is in great condition. Everything he touches is a goal. Well done for him and well done for Liverpool." 🔴 pic.twitter.com/FK7i2Cdw1o — Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 16, 2021

كما انهالت الإشادات على صلاح عبر أستوديوهات تحليل البريميرليغ، ومنها أستوديو قناة "بي إن سبورتس" الذي قال فيه النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي "أحترم وأقدر اللاعبين العرب، ولكن برأيي محمد صلاح اليوم في مكان آخر".

تلك الإشادة انتقلت إلى منصات التواصل، حيث نشر حساب نادي ليفربول الناطق بالعربية عبر تويتر، صورة من احتفال صلاح بالهدف، وعلق قائلا "الأفضل على الإطلاق".

❤️ الأفضل على الإطلاق ❤️ pic.twitter.com/KYvW60hA32 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

وقال إيان راش، أسطورة الريدز السابق، في تغريدة له "ما شاء الله.. مو صلاح هو الأفضل"، في إشارة إلى العبارة العربية الشهيرة التي تُقال عادة في مواقف النجاح.

لا يا جدعان .. صلاح كل يوم بيثبت انه عالمي .. الموضوع مش موسم ولا اتنين .. الموضوع ان صلاح بقي زي ميسي و رونالدو ويمكن اعلي منهم #فخر_العرب الحقيقي — AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) October 16, 2021

-ما يفعله #محمد_صلاح حاليا هو السحر الكروي بعينه.. -قصة جديدة تضاف لقصص عباقرة كرة القدم.. -لم يعد بين صلاح والأفضلية غير الإنصاف في الاختيار.. — عيسى محمد الحكمي (@Ealhakami) October 16, 2021

Salah is the best RW and Attacking Player on this planet right now. there isnt even a debate. — FreaKii. (@FreaKiiRL) October 16, 2021