عُدّت مؤشرا على بقاء مبابي في سان جيرمان.. صورة مع منشور وتعليق

بينما الشائعات والتحليلات والتوقعات تزداد بشأن مستقبل النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، أصبح لكل كلمة أو صورة أو منشور مدلول يصبّ زيتا على نار الشائعات.

فالفرنسي الدولي لم يكشف حتى الآن عن قراره بصراحة، هل سيبقى في العاصمة الفرنسية أم سيغادر إلى ريال مدريد الصيف المقبل؟

وبعد فوز الفريق الباريسي الصعب على أنجيه يوم الجمعة الماضي، اختير مبابي رجل المباراة بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر.

وإثر فوزه بالجائزة، نشر صورة له مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وأرفقها بتعليق فهمت منه صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الملكي أن "قلبه لا يزال مع فريقه الحالي أكثر من ريال مدريد" رغم أنه أعلن رغبته بالانتقال إليه.

وكتب مبابي على حسابه في إنستغرام "دائما أشعر بالجوع للمزيد.. شكرا باريس سان جيرمان".

يذكر أن الخليفي أكد -في أكثر من مناسبة- أنه سيفعل كل ما بوسعه لإبقاء مبابي في العاصمة الفرنسية، ويبدو أن إدارة النادي الباريسي لن تستسلم وستبقى حتى اللحظة الأخيرة متمسكة بالنجم الشاب.