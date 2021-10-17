أسباب انسحاب أبو تريكة من إستوديو مواجهة نيوكاسل وتوتنهام

كان النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة، يشارك في "إستوديو الأحد" التي تبثه قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية لتحليل مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية، قبل أن يستأذن ويطلب المغادرة.

ومن بين مباريات اليوم، كانت مواجهة نيوكاسل وضيفه توتنهام التي انتهت بفوز الضيوف 3-2.

وبرر "أبو تريكة" انسحابه من "إستوديو" بسبب الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها أحد الجماهير في مدرجات المباراة.

اعتراضًا على استكمالها في تلك الظروف.. #أبوتريكة ينسحب من الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام التي توقفت مؤقتًا بسبب أزمة قلبية لأحد الجماهير قبل أن تستكمل مجددًا pic.twitter.com/qJRVrVnRXU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 17, 2021

وقال النجم المصري السابق "لم أكن راضيا عن نفسي، عندما تعرض اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن لأزمة صحية (كادت تودي بحياته)، أنا خرجت من الأجواء فأستأذنكم، لن أستطيع إكمال التحليل، وسأنسحب من الإستوديو".

يذكر أن المباراة توقفت بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال الشوط الأول منها.

🟢 إستكمال مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد توقفها إثر تعرض أحد جماهير نيوكاسل لأزمة قلبية#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/28HuKTFZVL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 17, 2021

وفي الدقيقة 40 من المباراة، أشار سيرجو ريغيلون لاعب توتنهام، إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات، مما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لمعرفة ما يجري، حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

ولهذا قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف اللعب.

وقلب توتنهام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ويستهام على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف.