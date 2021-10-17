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كرة قدم

أسباب انسحاب أبو تريكة من إستوديو مواجهة نيوكاسل وتوتنهام

محمد أبو تريكة: خرجت من الأجواء ولهذا أستأذنكم بمغادرة الإستوديو (مواقع التواصل)
17/10/2021

كان النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة، يشارك في "إستوديو الأحد" التي تبثه قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية لتحليل مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية، قبل أن يستأذن ويطلب المغادرة.

ومن بين مباريات اليوم، كانت مواجهة نيوكاسل وضيفه توتنهام التي انتهت بفوز الضيوف 3-2.

وبرر "أبو تريكة" انسحابه من "إستوديو" بسبب الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها أحد الجماهير في مدرجات المباراة.

وقال النجم المصري السابق "لم أكن راضيا عن نفسي، عندما تعرض اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن لأزمة صحية (كادت تودي بحياته)، أنا خرجت من الأجواء فأستأذنكم، لن أستطيع إكمال التحليل، وسأنسحب من الإستوديو".

يذكر أن المباراة توقفت بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال الشوط الأول منها.

وفي الدقيقة 40 من المباراة، أشار سيرجو ريغيلون لاعب توتنهام، إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات، مما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لمعرفة ما يجري، حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

ولهذا قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف اللعب.

وقلب توتنهام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ويستهام على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف.

المصدر : الجزيرة

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