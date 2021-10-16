هل حان وقت رحيل سولشاير عن مانشستر يونايتد؟

خيبة أمل كبيرة وصدمة غير متوقعة تلقتها جماهير مانشستر يونايتد، بعد خسارة فريقها القاسية أمام ليستر سيتي 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعني هذه الخسارة أن فريق "الشياطين الحمر" خسر 3 مباريات متتالية في البريميرليغ، وتعادل في مباراة وفاز بأخرى في المباريات الخمس الأخيرة، وحتى الفوز الوحيد ضد فياريال كان بأداء ضعيف، وكل هذا سيزيد الضغط على المدرب أولي غونار سولشاير.

فالمدرب الذي حقق 6 انتصارات في 15 مباراة، تعد مسيرته الأسوأ بين مدربين، أمثال لويس فان خال وجوزيه مورينيو وديفيد مويز الذين أقيلوا من مناصبهم سابقا.

ورغم تعاقد "المانيو" مع لاعبين أمثال جادون سانشو وكريستيانو رونالدو ورافائيل فاران، فإنه خسر مع يونغ بويز السويسري في دوري الأبطال وفاز على ويستهام بعد أن أهدر الأخير ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وخسر في معقله أمام أستون فيلا، وفاز "بالحظ" أمام فياريال، وتعادل مع إيفرتون، وخسر من ليستر سيتي، وأبقى على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط في 19 مباراة.

ويعتقد كثيرون أن تشكيلة اليونايتد المدججة باللاعبين تحتاج إلى مدرب خبير ولديه تاريخ أكبر من سولشاير، الذي يشرف على الفريق من ديسمبر/كانون الأول 2018 ولم يفز بأي لقب.

وبعد الخسارة، حمّل سولشاير نفسه مسؤولية الأداء المتواضع خلال الهزيمة 4-2 أمام ليستر سيتي.

ولم يحافظ يونايتد على تقدمه بهدف، ووجد نفسه متأخرا 2-1، ورغم إدراك التعادل سجل ليستر هدفين قرب النهاية ليخرج فائزا.

وهذه أول خسارة ليونايتد خارج أرضه في الدوري بعد 29 مباراة متتالية، لتحوم الشكوك حول إمكانية المنافسة على لقب الدوري لأول مرة منذ 2013، عندما توّج آنذاك مع المدرب المخضرم أليكس فيرغسون.

وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس "استقبلنا الأهداف الأربعة بشكل سيئ. بالنظر إلى طريقة لعبنا، فنحن لا نستحق مواصلة الحفاظ على السجل الخالي من الهزيمة خارج الأرض".

وأضاف "أنا أختار التشكيلة. هاري مغواير لم يكن يعاني من أي آثار للإصابة، وأنا أتحمل المسؤولية في حال أن الاختيار لم ينجح. من المحتمل أن أكون قد اتخذت بعض القرارات الخاطئة".

وتابع "في الفترة الأخيرة مستوانا ليس جيدا، وفقدنا الكثير جدا من النقاط، وهذا الشيء يجب أن نحاول إصلاحه. ربما ينبغي علينا إجراء تغييرات، فهل نحتاج إلى المزيد من اللاعبين؟ ماذا نحتاج؟".

وكان مغواير -الذي تعرض لإصابة في الساق خلال الخسارة 1-صفر أمام أستون فيلا الشهر الماضي- مرشحا للغياب عن مواجهة ليستر، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية وظهر بشكل متواضع ضد فريقه السابق.

ولم يظهر كريستيانو رونالدو بشكل جيد أيضا وافتقر للمسة الحاسمة، كما أخفق جيدون سانشو المنضم بصفقة ضخمة هذا الموسم في ترك بصمة، وخرج في الشوط الثاني واشترك ماركوس راشفورد بدلا منه.

لكن الغريب أن راشفورد الذي شارك في مباراته الأولى منذ الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس/آب، ظهر بشكل أفضل وسجل هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 82.

لكن يونايتد انهار في اللحظات الأخيرة، وكلفه الدفاع المتواضع الخسارة، ويعتقد سولشاير أن صاحب الأرض استحق بالفعل الفوز.

وقال المدرب النرويجي "لن أتقدم بأي أعذار للفريق الذي أشركته. هم لاعبون من الطراز الرفيع ونحن لم نلعب بالشكل المطلوب. لم يكن الأداء جيدا ومن المحبط استقبال هدفين من ركلتين ثابتتين".

وأضاف "الشيء الإيجابي الوحيد عودة ماركوس. إنه في حالة بدنية جيدة وكان حاسما، وهذه أفضلية كبيرة".