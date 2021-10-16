ليستر سيتي يقسو على مانشستر يونايتد في البريميرليغ.. مباراة الإثارة والأهداف الجميلة

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في المسابقة وضاعف الضغوط على مديره الفني أولي غونار سولشاير، بالهزيمة 2-4 أمام مضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على ملعب "كينغ باور"، كان مانشستر يونايتد هو البادئ بالتسجيل عن طريق مايسون غرينوود (19)، ولكن ليستر ردّ بهدف عن طريق يوري تيليمانس (31) لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليستر بهدف سجله كاجلار سويونكو (79)، وتعادل ماركوس راشفورد للمانيو (82) قبل أن يحرز المهاجم جيمي فاردي هدف التقدم لليستر (83)، ليسجل باتسون داكا الهدف الرابع لليستر في الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في البريميرليغ، وعاد للضغط على ليفربول وتشلسي بفوزه الثمين بهدفين من دون رد على بيرنلي.

وعلى ملعب "الاتحاد" في مانشستر، أفلت مانشستر سيتي من فخ الدفاع المتكتل لبيرنلي وأحرز فوزا مستحقا، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط بعدما فشل مجددا في تحقيق أي فوز بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا (12).

وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي (70) علما أنه الهدف الـ70 له مع الفريق.

وفي مباريات أخرى في المرحلة نفسها، فاز ساوثهامبتون على ليدز يونايتد 1- صفر، وخسر أستون فيلا أمام ضيفه وولفرهامبتون 2-3، وتعادل نورويتش سيتي مع برايتون من دون أهداف.