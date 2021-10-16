لاعبون ليسوا سعداء في فرقهم

إما بسبب فشل رحيلهم عن فرقهم في الصيف الماضي، أو لعدم منحهم دقائق لعب أكثر هذا الموسم، هناك عدد من النجوم غير سعيدين مع فرقهم ويريدون الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبعض هؤلاء عبّر علانية عن نيته الرحيل وخوض تجربة أخرى، في حين أظهر آخرون عدم ارتياحهم بإيماءات واحتجاجات خلال مباريات فرقهم في بداية الموسم.

وهؤلاء النجوم الخمسة ليسوا سعيدين حاليا في فرقهم

الإنجليزي هاري كين

على الرغم من مطالبته توتنهام بالسماح له بالمغادرة الصيف الماضي، فإن النادي لم يكن مستعدا للدخول في مفاوضات مع الفرق الراغبة بضمّه، مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وبقي الدولي الإنجليزي في السبيرز. وبعد عودته إلى التدريبات في وقت متأخر عقب مشاركته في بطولة أوروبا (يورو2020)، كانت بدايته بطيئة الموسم الجاري، إذ لم يسجل حتى الآن أي هدف في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه هزّ الشباك بـ6 أهداف في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.

الإنجليزي رحيم سترلينغ

بعد وصول الإنجليزي جاك غريليش الصيف الماضي، لا يبدو أن سترلينغ هو الخيار الأول للمدرب بيب غوارديولا، وأكد الدولي الإنجليزي أخيرا أنه قد يكون على استعداد لمغادرة النادي وخوض تجربة جديدة، في الخارج. وقال سترلينغ "إذا كانت هناك فرصة للذهاب إلى مكان آخر، فسأكون منفتحًا عليها في هذه اللحظة"، وتابع "كما قلت، كرة القدم أهم شيء لدي، التحديات التي وضعتها لنفسي منذ صغري وحلمي أيضًا اللعب خارج إنجلترا".

وأضاف "كوني لاعبا إنجليزيا فكل ما أعرفه هو الدوري الممتاز، ولطالما كان لدي شيء محبط (بداخلي). ربما في يوم من الأيام أود أن ألعب في الخارج، سأرى كيف سأواجه هذا التحدي".

الفرنسي كيليان مبابي

اعترف نجم باريس سان جيرمان أخيرًا أنه طلب من فريقه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف الماضي في محاولته لمساعدة النادي على الاستفادة من المبلغ الذي يدفع مقابل تركه الفريق، وتجنب خسارته في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

ويستمر عقد مبابي مع سان جيرمان حتى الصيف المقبل، وسيكون الدولي الفرنسي حرا في التفاوض بشأن مستقبله في أقل من 3 أشهر، في الأول من يناير/كانون الثاني.

الهولندي دوني فان دي بيك

بعد أن لعب 141 دقيقة فقط في 3 مسابقات حتى الآن هذا الموسم، لم يُمنح الشاب الهولندي عددا من الفرص من قبل أولي غونار سولشاير منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي.

وكان الهولندي جالسا على دكة البدلاء ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا، حيث التقطته الكاميرا وهو يلقي العلكة على الأرض للتعبير عن إحباطه من عدم إرسال سولشاير له.

الهولندي جورجينيو فينالدوم

على الرغم من كونه محبوبًا من قبل الجماهير في "آنفيلد" وكونه لاعبًا أساسيًا بلا منازع في فريق ليفربول القوي، فإن لاعب خط الوسط الهولندي قرر عدم تجديد عقده مع الريدز، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما كان يتمنى، فمن بين 10 مباريات في الدوري الفرنسي، لعب فينالدوم مباراتين كاملتين فقط.

وقال فينالدوم "لا أستطيع أن أقول إنني سعيد تمامًا لأن الوضع ليس ما أريده، لكن هذه هي كرة القدم".

وختم "أنا مقاتل، يجب أن أبقى إيجابيا وأعمل بجد لتغيير الوضع، وسأكون مضطرا إلى تعلم كيفية التعامل معه.. لقد لعبت كثيرًا في السنوات الأخيرة، كنت دائمًا لائقًا، لذلك هذا شيء مختلف، أردت حقًا اتخاذ هذه الخطوة، ولكنها لم تسر على النحو المطلوب، إنه أمر صعب للغاية".