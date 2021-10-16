لاتسيو يصعق إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

أوقف لاتسيو انطلاقة ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب، وفاز عليه 3-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها قلب فريق سبيزيا تأخره بهدف أمام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز مثير 2-1.

وعلى ملعب الأوليمبيكو في روما، قلب لاتسيو تأخره بهدف أمام إنتر ميلان إلى فوز بثلاثية.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق إيفان بيريسيتش (12 من ضربة جزاء).

لكن لاتسيو انتفض في الشوط الثاني، وردّ شيرو إيموبيلي بهدف التعادل (64 من ضربة جزاء)، ثم أحرز فيليبي أندرسون الهدف الثاني (81)، وتكفل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 14 نقطة في المركز الثالث.