صلاح يقود ليفربول لفوز كاسح على واتفورد.. هدف "خرافي" وتمريرة ساحرة للملك المصري

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف؛ إذ سجل هدفا وصنع آخر، كما سجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو 3 أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق بخماسية نظيفة على مضيفه واتفورد اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم؛ ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي، ويتقاسم مع النجم العاجي السابق ديدييه دروجبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

وكان ماني زميل صلاح بفريق ليفربول انضم إلى نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي في المباراة نفسها، بعدما سجل الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد اليوم.

وجاء هدف ماني في الدقيقة التاسعة من المباراة إثر تمريرة ساحرة من صلاح، ثم سجل "الملك المصري" هدفه رقم 104 بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماني (9) وفيرمينو (37). وفي الشوط الثاني أضاف فيرمينو وصلاح هدفين لليفربول (52 و54) قبل أن يختتم فيرمينو التسجيل في المباراة بالهدف الثالث له، وهو الخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشلسي، انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط في المركز 15، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي.

A genius at work.

Two wonder goals in his last two games. Wow 🤯 pic.twitter.com/OQttNc34Yx

— Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021