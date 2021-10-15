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كرة قدم

الفيفا يتعاون مع قطر في إجلاء 100 لاعب وأسرهم من أفغانستان

afghanistan women's national soccer team
الفيفا: المجموعة التي تضم لاعبات كرة القدم كانت تواجه أعلى درجات الخطر (الفرنسية)
15/10/2021

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إنه تعاون مع الحكومة القطرية في إجلاء نحو 100 لاعب وعائلاتهم من أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على كابل عاصمة أفغانستان في 15 أغسطس/آب وأعلنت تشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية.

وقالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، إن اللاعبين وأسرهم كانوا ضمن ركاب طائرة وصلت من كابل أمس الخميس.

وذكر الفيفا في بيان، أن المجموعة التي تضم لاعبات كرة القدم كانت تواجه "أعلى درجات الخطر" وشكر قطر على دعمها "لضمان الانتقال الآمن" للاعبين وعائلاتهم.

وأضاف "تعاونت إدارة الفيفا عن كثب مع حكومة قطر منذ أغسطس لإجلاء المجموعة وستواصل العمل على إجلاء آمن للمزيد من أعضاء أسرة الرياضة في المستقبل".

وقال الاتحاد الدولي للدراجات، يوم الاثنين، إنه ساعد في إجلاء 165 لاجئا من أفغانستان من بينهم متسابقات.

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي أن مؤسسته ساعدت نحو 100 عضو من "المجتمع الأولمبي" في مغادرة أفغانستان.

وساعدت أستراليا في إجلاء أكثر من 50 رياضية أفغانية ومرافقين، كما منحت البرتغال حق اللجوء للاعبات بفريق كرة القدم للناشئات في أفغانستان الشهر الماضي.

المصدر : وكالات

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