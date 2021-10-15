"السعادة" تعود إلى برشلونة ورئيسه

قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إن أسعد يوم في فترته الثانية في رئاسة النادي الكتالوني عندما وقع لاعب الوسط بيدري عقدا جديدا اليوم الجمعة.

ويستمر عقد لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما حتى 2026، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وهو الأعلى في تاريخ النادي.

ولعب اللاعب الشاب دورا بارزا مع برشلونة في فوزه بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وتألق مع إسبانيا في مسيرتها نحو نصف نهائي بطولة أوروبا 2020.

وقال لابورتا -في مؤتمر صحفي- "أود القول إنه أسعد يوم منذ توليت رئاسة النادي؛ كنت سعيدا للغاية أيضا بالطبع عند الفوز بكأس الملك الموسم الماضي، لكن هذا يوم تاريخي، وهو من الأشياء التي تجعل رئاسة برشلونة أمرا يستحق العناء".

وأضاف أن "الشرط الجزائي يبلغ مليار يورو، كما هو مذكور في العقد، لكن بيدري يساوي أكثر من ذلك بكثير".

ورد لابورتا أيضا على انتقادات سلفه جوسيب ماريا بارتوميو، الذي قال في وقت سابق اليوم للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية إن طريقة إدارته للنادي كانت "جادة ومسؤولة"، وليست سيئة كما يقول المجلس الحالي.

وقال "لن أشغل نفسي بالإجابة عن أسئلة شخص يائس يحاول صرف الانتباه عن حجم الكارثة التي يتحمل مسؤوليتها. في النهاية الرئيس هو المسؤول عن كل شيء".

ويلتقي برشلونة -الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري بعد بداية متذبذبة هذا الموسم- فالنسيا بعد غد الأحد، وسيغيب بيدري عن المباراة بسبب إصابة في الفخذ.

وسيخوض فريق المدرب رونالد كومان -الذي يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة أول مباراتين- بعدها مباراة حاسمة مع دينامو كييف، قبل استضافة ريال مدريد في أول مباراة قمة بالدوري المحلي هذا الموسم.