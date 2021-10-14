نجوم متوفرون مجانا الصيف المقبل

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1.5 مليار دولار في سوق الانتقالات الصيفية، وهو أقل إجمالي إنفاق لها منذ عام 2015، لكنه يظل أعلى من المتوقع بحسب شركة “ديلويت” لتدقيق الحسابات.