أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1.5 مليار دولار في سوق الانتقالات الصيفية، وهو أقل إجمالي إنفاق لها منذ عام 2015، لكنه يظل أعلى من المتوقع بحسب شركة “ديلويت” لتدقيق الحسابات.
نجوم متوفرون مجانا الصيف المقبل
14/10/2021
أسماء اللاعبين الذين سنتحدث عنهم في هذا التقرير والمتوفرين مجانا الصيف المقبل؛ تبلغ قيمتهم السوقية عشرات ملايين الدولارات ولذلك يُنتظر أن يكون سوق الانتقالات الصيفية ناريا.
ويتصدر قائمة هؤلاء اللاعبين، الفرنسي كليان مبابي والذي يعد أغلى لاعب في العالم حاليا وتبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو.
وتشكيلة "الفريق المجاني" تضم:
- الحارس النيجيري أندريه أونانا (أياكس أمستردام): 17 مليون يورو.
- المدافع الألماني نيكلاس زوله (بايرن ميونخ): 35 مليون يورو.
- المدافع الألماني أنطونيو رودريغر (تشلسي): 35 مليون يورو.
- المدافع البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد): 5 ملايين يورو.
- لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 60 مليون يورو.
- لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسي (ميلان): 55 مليون يورو.
- الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة): 50 مليون يورو.
- الجناح الإسباني أنسو فاتي (برشلونة): 60 مليون يورو.
- المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس): 50 مليون يورو.
- المهاجم مبابي (سان جيرمان): 160 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية