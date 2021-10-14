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كرة قدم

نجوم متوفرون مجانا الصيف المقبل

كليان مبابي لاعب ريال مدريد (مواقع التواصل)
مبابي هو أغلى لاعب في العالم وهو متوفر مجانا الصيف المقبل (مواقع التواصل)
14/10/2021

أسماء اللاعبين الذين سنتحدث عنهم في هذا التقرير والمتوفرين مجانا الصيف المقبل؛ تبلغ قيمتهم السوقية عشرات ملايين الدولارات ولذلك يُنتظر أن يكون سوق الانتقالات الصيفية ناريا.

ويتصدر قائمة هؤلاء اللاعبين، الفرنسي كليان مبابي والذي يعد أغلى لاعب في العالم حاليا وتبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو.

وتشكيلة "الفريق المجاني" تضم:

  • الحارس النيجيري أندريه أونانا (أياكس أمستردام): 17 مليون يورو.
  • المدافع الألماني نيكلاس زوله (بايرن ميونخ): 35 مليون يورو.
  • المدافع الألماني أنطونيو رودريغر (تشلسي): 35 مليون يورو.
  • المدافع البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد): 5 ملايين يورو.
  • لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 60 مليون يورو.
  • لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسي (ميلان): 55 مليون يورو.
  • الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة): 50 مليون يورو.
  • الجناح الإسباني أنسو فاتي (برشلونة): 60 مليون يورو.
  • المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس): 50 مليون يورو.
  • المهاجم مبابي (سان جيرمان): 160 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية

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