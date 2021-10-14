من رحم أزمة إريكسن.. الدانمارك تنهي 2021 بشكل مذهل

مع النجاح في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، أظهرت الدانمارك أنها واصلت رحلة الصعود عقب تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية، ولم تؤثر هذه المأساة على تطور الفريق تحت قيادة المدرب يولماند.

وانتزعت الدانمارك بطاقة التأهل لكأس العالم في قطر عقب الفوز بهدف نظيف على النمسا أول أمس الثلاثاء، وبذلك تصدرت المجموعة السادسة بفارق 7 نقاط عن أسكتلندا صاحبة المركز الثاني، ويبدو التطور ملحوظا في الفريق خاصة بعد الذي حدث في يونيو/حزيران الماضي.

وعندما انهار إريكسن في أرض الملعب بالجولة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا، وكان من الواضح للجميع في الملعب ولملايين المشاهدين أن حياة اللاعب كانت في خطر.

ولحسن الحظ تدخل الجهاز الطبي وزملاء إريكسن بشكل سريع لإنقاذه، لكن بالنسبة لأغلب المتابعين فإنه كان من المستبعد تماما تحقيق النجاح في التعافي وتعويض غياب عقله المدبر، إلا أن هذه التوقعات لم تكن صحيحة على الإطلاق.

ونجح يولماند في إعادة أجواء التركيز سريعا إلى الفريق المهتز بهذه الواقعة، وعاد إلى الطريق الصحيح وبلغ الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا الصيف الماضي.

وشقت الدانمارك طريقها حتى الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا، قبل أن تخسر بشق الأنفس أمام إنجلترا، ثم حظي الفريق باستقبال الأبطال عند العودة إلى كوبنهاغن.

ولم تتوقف موجة المشاعر عند هذا الحد، بل استمر الفريق بالنجاح في مسيرته بتصفيات كأس العالم وقدم أداء هجوميا ماتعا، إلى جانب امتلاك صلابة دفاعية قوية.

وفي غياب إريكسن، ظهر لاعبون من نوعية ميكل دامسغارد، صانع اللعب الذي شارك بدلا منه، والجناح أندرياس سكوف أولسن، وساعدت ثقة المدرب يولماند في المواهب الشابة على تألقهم.

لكن حجر الأساس في قلب دفاع الدانمارك يرتبط بالقائد سيمون كير.

وحظي كير بإشادة من جميع أنحاء العالم بعد دوره في إنقاذ حياة صديقه إريكسن، وساعده التألق مع ناديه ومنتخب بلاده على الوجود في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2021.

وجاء تسجيل كير ركلة الجزاء خلال الفوز على مولدوفا السبت الماضي، وبذلك هز الشباك للمرة الخامسة في 116 مباراة دولية، وأكد اقتراب الدانمارك من ضمان الظهور في مونديال قطر.

وبعد المعاناة من أوقات صعبة، ستنهي الدانمارك عام 2021 ضمن أفضل منتخبات العام وستتطلع إلى 2022 عندما ستختبر مدى قوتها أمام أفضل فرق العالم.