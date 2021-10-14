Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

مدرب سان جيرمان يتحدث عن مستقبل مبابي

Ligue 1 - Stade de Reims v Paris St Germain
بوتشيتينيو: كليان أحد أفضل لاعبي العالم وسان جيرمان سيفعل ما بوسعه لإبقائه (رويترز)
14/10/2021

يقول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان إن مسألة بقاء أو مغادرة النجم الفرنسي كليان مبابي، للفريق الباريسي لم يحسم بعد، وإن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

وكان رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي للفريق ليوناردو أكدا أنهما يسعيان لتمديد عقد مبابي، في المقابل أبدى الأخير رغبته -أكثر من مرة- في الانتقال إلى ريال مدريد.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح بوتشيتينيو أن "مبابي بخير، إنه رجل هادئ وصاحب شخصية قوية، واجتماعي من الطراز الأول، هو واضح ويعبر بصراحة عما يشعر به ويحب كرة القدم. وهو ناضج جدا لشخص يبلغ من العمر 22 عاما".

وأضاف المدرب "كليان سيتخذ القرار الذي يريده، والفريق سيفعل كل ما بوسعه لإبقائه في باريس. لأننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم بعمر الـ 22".

وأوضح "الواقع يقول إن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، وفي المستقبل كل شيء ممكن أن يحدث، الوضع قبل بضعة أشهر قد يتغير في المستقبل، نادي سان جيرمان بالتأكيد لديه الطموح والقدرة على إقناعه وأن يقدم له الأشياء التي تدفعه للبقاء والشعور بالسعادة، هناك احتمالات وإمكانيات أن يغير رأيه".

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

ماذا يخبرنا قانون كرة القدم عن هدف مبابي المثير للجدل في فوز فرنسا على إسبانيا؟

لم يسلم هدف النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد بلاده للفوز على إسبانيا 2-1 لتتوج بدوري الأمم الأوروبية، من التشكيك حتى من الصحف الفرنسية، في حين أكد البعض صحة الهدف حسب القانون الجديد، فما الحقيقة؟.

12/10/2021

شاهد-ريمونتادا تاريخية.. بنزيمة ومبابي يقودان فرنسا للفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية

توج منتخب فرنسا ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أخرى في مسيرته بالبطولة، بتغلبه 2-1 على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

10/10/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. هالاند يبهر الجماهير بدقته العالية في التصويب على المرمى

World Cup Qualifiers Europe - Group G - Montenegro v Norway

العصر السعودي يبدأ في نيوكاسل باستضافة توتنهام وسط مواجهات قوية في البريميرليغ

Newcastle United Takeover

كريم بنزيمة: مبابي لاعب عظيم أتمنى انضمامه لريال والكرة الذهبية حلم طفولتي

Belgium v France – UEFA Nations League 2021 Semi-final

شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة لكرة القدم

French President Macron plays in a charity soccer match in Poissy
الأكثر قراءة

بعد يوم دام في بيروت.. ميقاتي يعلن الحداد وعون يتوعد بالمحاسبة وتبادل للاتهامات بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية

ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟

محاكمة ابن وزير هندوسي وابن ممثل مسلم تكشف ازدواجية معايير العدالة في الهند

Aryan Khan (C), son of Bollywood actor Shah Rukh Khan, is escorted to court by Narcotics Control Bureau (NCB) officials for a bail plea hearing in Mumbai on October 8, 2021, after his arrest in connection with a drug case. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)

في تصريح خاص للجزيرة نت.. هذا ما قاله المنصف المرزوقي ردا على قرار قيس سعيد سحب جوازه الدبلوماسي