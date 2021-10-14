مدرب سان جيرمان يتحدث عن مستقبل مبابي

يقول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان إن مسألة بقاء أو مغادرة النجم الفرنسي كليان مبابي، للفريق الباريسي لم يحسم بعد، وإن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

وكان رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي للفريق ليوناردو أكدا أنهما يسعيان لتمديد عقد مبابي، في المقابل أبدى الأخير رغبته -أكثر من مرة- في الانتقال إلى ريال مدريد.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح بوتشيتينيو أن "مبابي بخير، إنه رجل هادئ وصاحب شخصية قوية، واجتماعي من الطراز الأول، هو واضح ويعبر بصراحة عما يشعر به ويحب كرة القدم. وهو ناضج جدا لشخص يبلغ من العمر 22 عاما".

وأضاف المدرب "كليان سيتخذ القرار الذي يريده، والفريق سيفعل كل ما بوسعه لإبقائه في باريس. لأننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم بعمر الـ 22".

وأوضح "الواقع يقول إن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، وفي المستقبل كل شيء ممكن أن يحدث، الوضع قبل بضعة أشهر قد يتغير في المستقبل، نادي سان جيرمان بالتأكيد لديه الطموح والقدرة على إقناعه وأن يقدم له الأشياء التي تدفعه للبقاء والشعور بالسعادة، هناك احتمالات وإمكانيات أن يغير رأيه".