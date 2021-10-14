مدرب باريس سان جيرمان يوضح حقيقة ضغوط نيمار ومعاناة راموس

يثق ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان في أن نيمار سيواصل اللعب لسنوات طويلة قادمة، بعد أن قال مهاجم البرازيل هذا الأسبوع إن كأس العالم 2022 لكرة القدم ستكون الأخيرة له، لأنه "يشك في قدرته على التعامل ذهنيا مع ضغوط كرة القدم".

وقال بوتشيتينيو قبل مواجهة نادي أنجيه في الدوري الفرنسي غدا الجمعة إن تصريحات نيمار تأتي نتيجة ضغوط السنوات الطويلة تحت الأضواء.

وأضاف "أنه لاعب مخلص، يعبر عن مشاعره بسرعة. قوته الذهنية خلال مسيرة طويلة تحت الأضواء كانت رائعة، وعانى من ضغوط كثيرة منذ أن كان صغيرا".

وتابع المدرب الأرجنتيني "في بعض الأحيان تخرج الأمور عن سياقها؛ نيمار يحب كرة القدم، وأنا متأكد من أنه سيلعب لسنوات طويلة أخرى. لا يخالجني أدنى شك في ذلك".

وأكد بوتشيتينيو أن قلب الدفاع سيرجيو راموس سيواصل الغياب بسبب الإصابة، وسيخضع لتدريبات فردية لـ10 أيام أخرى، إذ يتطلع للعب مباراته الأولى مع النادي بعد وصوله من ريال مدريد.

وقال "ليس لدي أي شك في أن راموس سيستعيد أفضل مستوياته. وضْع سيرجيو ليس لطيفا لأنه لم تكن لديه خيارات للتدريب مع زملائه في الفريق أو اللعب لفترة طويلة، إنه يعاني، لكنه قوي وكل من في النادي يساعده".

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بعد 9 مباريات، لكنه تجرع أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمام رين قبل التوقف الدولي.