Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

مدرب باريس سان جيرمان يوضح حقيقة ضغوط نيمار ومعاناة راموس

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Semi Final: Leg Two
بوتشيتينيو يلعب الكرة خلال مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال (غيتي)
14/10/2021

يثق ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان في أن نيمار سيواصل اللعب لسنوات طويلة قادمة، بعد أن قال مهاجم البرازيل هذا الأسبوع إن كأس العالم 2022 لكرة القدم ستكون الأخيرة له، لأنه "يشك في قدرته على التعامل ذهنيا مع ضغوط كرة القدم".

وقال بوتشيتينيو قبل مواجهة نادي أنجيه في الدوري الفرنسي غدا الجمعة إن تصريحات نيمار تأتي نتيجة ضغوط السنوات الطويلة تحت الأضواء.

وأضاف "أنه لاعب مخلص، يعبر عن مشاعره بسرعة. قوته الذهنية خلال مسيرة طويلة تحت الأضواء كانت رائعة، وعانى من ضغوط كثيرة منذ أن كان صغيرا".

وتابع المدرب الأرجنتيني "في بعض الأحيان تخرج الأمور عن سياقها؛ نيمار يحب كرة القدم، وأنا متأكد من أنه سيلعب لسنوات طويلة أخرى. لا يخالجني أدنى شك في ذلك".

وأكد بوتشيتينيو أن قلب الدفاع سيرجيو راموس سيواصل الغياب بسبب الإصابة، وسيخضع لتدريبات فردية لـ10 أيام أخرى، إذ يتطلع للعب مباراته الأولى مع النادي بعد وصوله من ريال مدريد.

وقال "ليس لدي أي شك في أن راموس سيستعيد أفضل مستوياته. وضْع سيرجيو ليس لطيفا لأنه لم تكن لديه خيارات للتدريب مع زملائه في الفريق أو اللعب لفترة طويلة، إنه يعاني، لكنه قوي وكل من في النادي يساعده".

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بعد 9 مباريات، لكنه تجرع أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمام رين قبل التوقف الدولي.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. هالاند يبهر الجماهير بدقته العالية في التصويب على المرمى

World Cup Qualifiers Europe - Group G - Montenegro v Norway

العصر السعودي يبدأ في نيوكاسل باستضافة توتنهام وسط مواجهات قوية في البريميرليغ

Newcastle United Takeover

كريم بنزيمة: مبابي لاعب عظيم أتمنى انضمامه لريال والكرة الذهبية حلم طفولتي

Belgium v France – UEFA Nations League 2021 Semi-final

شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة لكرة القدم

French President Macron plays in a charity soccer match in Poissy
الأكثر قراءة

بعد يوم دام في بيروت.. ميقاتي يعلن الحداد وعون يتوعد بالمحاسبة وتبادل للاتهامات بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية

ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟

محاكمة ابن وزير هندوسي وابن ممثل مسلم تكشف ازدواجية معايير العدالة في الهند

Aryan Khan (C), son of Bollywood actor Shah Rukh Khan, is escorted to court by Narcotics Control Bureau (NCB) officials for a bail plea hearing in Mumbai on October 8, 2021, after his arrest in connection with a drug case. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)

في تصريح خاص للجزيرة نت.. هذا ما قاله المنصف المرزوقي ردا على قرار قيس سعيد سحب جوازه الدبلوماسي