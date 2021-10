سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا من ركلة جزاء ضمن فريق من المشاهير في مباراة خيرية لكرة القدم اليوم الخميس.

وكان ماكرون يلعب في خط الوسط مرتديا قميصا يحمل رقم 3، وأعطيت له الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن أسقط لاعب من الفريق الآخر لاعبا من فريقه في منطقة الجزاء.

French president Emmanuel Macron scores from the spot, in this afternoon’s charity match for Variétés Club de France. pic.twitter.com/KhBBcXCz3K

— Get French Football News (@GFFN) October 14, 2021