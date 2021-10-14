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كرة قدم

الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة لكرة القدم

French President Macron plays in a charity soccer match in Poissy
ماكرون (يمين) يمر بالكرة من منافسه (رويترز)
14/10/2021

سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا من ركلة جزاء ضمن فريق من المشاهير في مباراة خيرية لكرة القدم اليوم الخميس.

وكان ماكرون يلعب في خط الوسط مرتديا قميصا يحمل رقم 3، وأعطيت له الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن أسقط لاعب من الفريق الآخر لاعبا من فريقه في منطقة الجزاء.

سدد ماكرون (43 عاما) الكرة وسط المرمى، وعلى ارتفاع منخفض ولم يتمكن الحارس من صدها لتسكن الشباك.

ووضح أن الرئيس الفرنسي يتمتع بجانب من مهارات كرة القدم، لكنه كان يلعب من دون ضغط كبير من المنافسين، الذين تركوه يمر بالكرة ويمررها بسهولة في العديد من المرات.

وضم فريق ماكرون بعض النجوم، منهم أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، والنجمان الفرنسيان السابقان مارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو.

France's President Macron participates in the Varietes Club gala football in Poissyفريق ماكرون (الثاني من اليسار) بين الجالسين (رويترز)

وأقيمت المباراة في بلدة بواسي القريبة من باريس لجمع أموال لمؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا، وانتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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