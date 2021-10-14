سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا من ركلة جزاء ضمن فريق من المشاهير في مباراة خيرية لكرة القدم اليوم الخميس.

وكان ماكرون يلعب في خط الوسط مرتديا قميصا يحمل رقم 3، وأعطيت له الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن أسقط لاعب من الفريق الآخر لاعبا من فريقه في منطقة الجزاء.

French president Emmanuel Macron scores from the spot, in this afternoon’s charity match for Variétés Club de France. pic.twitter.com/KhBBcXCz3K — Get French Football News (@GFFN) October 14, 2021

سدد ماكرون (43 عاما) الكرة وسط المرمى، وعلى ارتفاع منخفض ولم يتمكن الحارس من صدها لتسكن الشباك.

ووضح أن الرئيس الفرنسي يتمتع بجانب من مهارات كرة القدم، لكنه كان يلعب من دون ضغط كبير من المنافسين، الذين تركوه يمر بالكرة ويمررها بسهولة في العديد من المرات.

وضم فريق ماكرون بعض النجوم، منهم أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، والنجمان الفرنسيان السابقان مارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو.

فريق ماكرون (الثاني من اليسار) بين الجالسين (رويترز)

وأقيمت المباراة في بلدة بواسي القريبة من باريس لجمع أموال لمؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا، وانتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.