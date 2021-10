رونالدو يشتري سيارة جديدة قيمتها 11.5 مليون دولار

ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيارة جديدة خارقة تفوق قيمتها 11.5 مليون دولار، إلى أسطول سياراته الفارهة.

وذكر موقع (The Supercar Blog) المتخصص في السيارات، أن سيارة نجم مانشستر يونايتد الجديدة من طراز "بوغاتي"، لكنها إصدار خاص يضم عدد 10 سيارات فقط حسب ما ذكرته الشركة المصنعة على تويتر.

The #CENTODIECI was one of the highlights at this year‘s Concorso d‘Eleganza in Como. We have unveiled this masterpiece in 2019 to celebrate our 110th anniversary. Only 10 units will be built at the Molsheim Atelier with deliveries to customers next year. #BUGATTI #VilladEste pic.twitter.com/VPrCfb3sHl

— Bugatti (@Bugatti) October 4, 2021