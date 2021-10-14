العصر السعودي يبدأ في نيوكاسل باستضافة توتنهام وسط مواجهات قوية في البريميرليغ

تتركز الأضواء في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مباراة نيوكاسل يونايتد في مستهل عصره الجديد تحت الملكية السعودية عندما يستضيف توتنهام، وسط آمال جماهيره بأن ينافس على الألقاب.

وانتقلت ملكية نيوكاسل الأسبوع الماضي إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ويضم شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا)، وهو ما أسعد جماهير النادي المستمتعة بوعود الاستثمار الضخم في شراء لاعبين جدد على أمل تحقيق الألقاب.

ويرغب عدد كبير من الجماهير أيضا في رحيل مدرب الفريق ستيف بروس، الذي رغم نجاحه في الإبقاء على نيوكاسل في الدوري الممتاز، فإنه لا يحظى بشعبية بين الجماهير.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بالفعل بخليفته، لكن عقب اجتماع مع مجلس الإدارة الجديد ظل بروس في منصبه.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة الأحد المقبل المزيد من الاحتفالات لجماهير نيوكاسل، لكنها قد تكون مناسبة محرجة لبروس إذا ظل في منصبه مع الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير.

وهدف نيوكاسل -بعد الصفقة الأخيرة- هو أن يكون ضمن أندية القمة في الكرة الإنجليزية، وهي مكانة تمتع بها توتنهام في المواسم الأخيرة لكنه يكافح حاليا للحفاظ عليها.

وبدا أن توتنهام عزز مكانته بين أندية القمة بعدما أنهى 4 مواسم متتالية في المربع الذهبي بينها عام 2019 عندما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن في آخر موسمين احتل الفريق المركز السادس ثم السابع، فضلا عن بدايته المتباينة هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد نونو إسبيريتو سانتو، حيث يحتل الفريق المركز الثامن قبل مباراة الأحد.

ويتصدر تشلسي البطولة بعد 7 جولات، لكنه سيخوض اختبارا صعبا بعد غد السبت على ملعب برنتفورد الوافد الجديد الذي حقق نتائج جيدة بفوزه على أرسنال ووست هام يونايتد والتعادل مع ليفربول.

ويبدأ مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات الصعبة، بعد خسارة مخيبة للآمال من أستون فيلا وتعادل مع إيفرتون، حيث سيزور ليستر سيتي يوم السبت.

ويفتتح ليفربول الجولة على ملعب واتفورد في وقت الظهيرة يوم السبت، بينما من المتوقع أن يحصد مانشستر سيتي حامل اللقب النقاط الثلاث عندما يستضيف بيرنلي الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.