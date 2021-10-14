كريم بنزيمة: مبابي لاعب عظيم أتمنى انضمامه لريال والكرة الذهبية حلم طفولتي

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيمة أنه يتمنى أن ينضم إليه مواطنه كيليان مبابي في صفوف ريال مدريد الإسباني، كما أعرب عن رغبته في التتويج بالكرة الذهبية.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن ريال مدريد قدم 3 عروض لضم مبابي، وتم رفضها من باريس سان جيرمان في آخر فترة من سوق الانتقالات الصيفية، وكان أكبر تلك العروض بمقابل 200 مليون يورو.

وكشف مبابي (22 عاما) -الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري- الأسبوع الماضي عن تقدمه بطلب للرحيل من ملعب حديقة الأمراء، حينما بدا اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب واضحا.

ويبدو باريس سان جيرمان واثقا من إمكانية إقناع مبابي بالبقاء في الفريق، وذلك رغم تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، الذي أكد أن ناديه سيدخل في مفاوضات مع مبابي شهر يناير/كانون الثاني المقبل، حينما يصبح حرا في التحدث إلى ناد أجنبي.

كان بنزيمة قد صرح في وقت سابق بأنه لا شك لديه بأن مبابي سينضم يوما ما إلى ريال مدريد، كاشفا عن رغبته في اللعب إلى جانبه على مستوى الأندية.

وقال بنزيمة في تصريحات لقناة "آر تي في إي" "هل أرغب في اللعب مع كيليان في مدريد؟ لقد قلت ذلك من قبل، وإذا أردتني أن أقولها مرة أخرى، بالطبع أتمنى ذلك يوما ما".

وأضاف "أنه لاعب عظيم، لكن عليك احترام باريس سان جيرمان".

وعلى عكس بنزيمة، جاءت بداية مبابي مع فريقه في موسم 2021-2022 مخيبة للآمال، بتسجيله 4 أهداف فقط في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان.

وتضمن ذلك 17 تسديدة بدون تسجيل في الدوري الفرنسي، منذ أن هز شباك كليرمون في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم ذلك فإن مبابي الذي سجل 136 هدفا في 182 مباراة، منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/آب عام 2017، لديه حصيلة تهديفية كبيرة، ولكن يتفوق عليه كريستيانو رونالدو (149) وزميله الآن في باريس الأرجنتيني ليونيل ميسي (163) وروبرت ليفاندوفسكي (191)، خلال تلك الفترة من بين لاعبي البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

الكرة الذهبية

كما تطرق بنزيمة إلى الحديث عن الكرة الذهبية لعام 2021 إذ أعلن ترشيحه ضمن قائمة تضم 30 نجما، مشيرا إلى أنها حلم طفولته بقوله "أفكر في الفوز بالكرة الذهبية منذ أن كنت صغيرا".

ويتمتع النجم الفرنسي بحظوظ كبيرة بعد تألقه هذا الموسم وتتويجه مع منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي، لكن مهمته ليست بالسهلة في ظل حظوظ بعض النجوم الآخرين وأبرزهم ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كوبا أميركا.