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كرة قدم

والدة مبابي تربط بين شخصية ابنها القوية وأصوله الجزائرية

مبابي بالملابس العربية خلال فترة علاجه بمستشفى سبيتار في قطر (مواقع التواصل)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202108:12 PM (مكة المكرمة)

ربطت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كليان مبابي بين شخصيته القوية وأصوله الجزائرية، فدمه الجزائري يغذيه التحدي والإصرار وحب الانتصار ولا يرضى بالخسارة.

وفي حديث عن مستقبل ابنها لصحيفة "لو باريزيان"، (Le Parisien) قالت فايزة العماري -وهي جزائرية الأصل- إن أصول ابنها الجزائرية هي سر عزيمته وإصراره المتزايد وشعوره بالواجب، مؤكدة أنه حينما يريد شيئا يفعله.

وكانت والدة مبابي ووكيلة أعماله في الوقت نفسه لاعبة كرة يد وتزوجت في فرنسا من وويلفريد هايلز، وهو مدرب كرة قدم من أصول كاميرونية، وأنجبا كليان في 20 ديسمبر/كانون الأول عام 1998 بعد التتويج الأول للمنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم.

وتتولى فايزة العماري ملف تجديد تعاقد ابنها مع باريس سان جيرمان، أو الانتقال لريال مدريد كما أعلن هو نفسه مؤخرا.

ووفقًا لبرنامج "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito) بالتلفزيون الإسباني، فإنَّ مبابي أسر لزميله بالمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، بأنه ما يزال يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن مبابي يرغب في تعلم اللغة العربية، بعدما أتقن اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

المصدر : لوباريزيان

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