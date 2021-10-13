قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو اقترح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسرائيل بالمشاركة مع دول أخرى بالمنطقة في مقدمتها الإمارات.

جاء ذلك وفق ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان نشره على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء.

إلتقى رئيس الوزراء بينيت اليوم رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل. هذا وخلال حديثهما, طرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030, إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/RollJCgET6 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 12, 2021

وقال البيان إن بينيت التقى إنفانتينو في مكتبه بمدينة القدس، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس الفيفا إلى إسرائيل.

وأضاف "خلال حديثهما، أثار رئيس الفيفا فكرة أن تشارك إسرائيل، فضلا عن دول المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، في استضافة كأس العالم 2030".

يشار إلى أن دولة قطر ستستضيف المونديال المقبل 2022، في حين يقام مونديال 2026 في كل من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وأمس الثلاثاء أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه اعتذر عن استقبال رئيس الفيفا، ردا على مشاركته في حفل أقيم على أنقاض مقبرة "مأمن الله" الإسلامية في القدس.

وبيّن الاتحاد الفلسطيني -في بيان وصلت إلى وكالة الأناضول نسخة منه- أنه فوجئ بمشاركة إنفانتينو في حفل "تهويدي أقيم في (متحف التسامح)، المقام فوق مقبرة مأمن الله الإسلامية، بالقدس المحتلة".

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن مشاركة إنفانتينو "في الحفل تسييس للرياضة، ولن تخدم لا قضية السلام، ولا التسامح".

وشارك إنفانتينو أول أمس الاثنين في حفل إطلاق "مركز فريدمان للسلام من خلال القوة" الذي أقيم في مقر "متحف التسامح" المقام على أرض مقبرة مأمن الله بالقدس.

و"مأمن الله" أقدم مقابر القدس وأوسعها حجما وأكثرها شهرة، تقع في غربي القدس، وأنشأت إسرائيل مرافق سياحية ومباني على أجزاء منها، بينها "متحف التسامح".