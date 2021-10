بعد استحواذه على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يمكن أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) المالك الجديد لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال الصحفي الرياضي فيديريكو سترومولو -الذي كشف عن الصفقة عبر حسابه على تويتر- إنها ليست مؤكدة حتى الآن. وأضاف أنه لا يخدع أحدا، ولكنه نقل المعلومات التي تلقاها فقط.

In merito all’articolo su #Inter – #Pif, ci tengo a precisare che nel pezzo non c’è scritto che il club verrà sicuramente venduto al fondo saudita.

Io non voglio illudere nessuno, scrivo semplicemente quanto mi è stato riferito.

