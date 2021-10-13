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صندوق الاستثمار السعودي قد يشتري إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

Saudi launch Public Investment Fund Strategy 2021-2025
مجلس صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (رويترز)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202110:16 PM (مكة المكرمة)

بعد استحواذه على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يمكن أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) المالك الجديد لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال الصحفي الرياضي فيديريكو سترومولو -الذي كشف عن الصفقة عبر حسابه على تويتر- إنها ليست مؤكدة حتى الآن. وأضاف أنه لا يخدع أحدا، ولكنه نقل المعلومات التي تلقاها فقط.

وأفاد بأن المفاوضات حول الصفقة بين الصندوق والشركة الصينية المالكة للنادي دارت على هامش مباراة إنتر ميلان مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي إنتر ميلان من الشركة الصينية المالكة له حاليا -التي تعاني أزمة مالية بسبب وباء كورونا- تصل قيمتها إلى مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عاما، فإنه يعاني خسائر ضخمة وصلت إلى نحو ربع مليار يورو للسنة المالية 2020-2021.

وتسببت هذه الأزمة المالية الطاحنة في رحيل المدرب أنطونيو كونتي الصيف الماضي، بالإضافة إلى نجميه روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي لضمان الاستقرار المالي.

المصدر : ماركا

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