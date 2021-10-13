بعد استحواذه على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يمكن أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) المالك الجديد لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال الصحفي الرياضي فيديريكو سترومولو -الذي كشف عن الصفقة عبر حسابه على تويتر- إنها ليست مؤكدة حتى الآن. وأضاف أنه لا يخدع أحدا، ولكنه نقل المعلومات التي تلقاها فقط.

In merito all’articolo su #Inter – #Pif, ci tengo a precisare che nel pezzo non c’è scritto che il club verrà sicuramente venduto al fondo saudita.

Io non voglio illudere nessuno, scrivo semplicemente quanto mi è stato riferito. — Federico Strumolo (@Strumovic) October 13, 2021

وأفاد بأن المفاوضات حول الصفقة بين الصندوق والشركة الصينية المالكة للنادي دارت على هامش مباراة إنتر ميلان مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي إنتر ميلان من الشركة الصينية المالكة له حاليا -التي تعاني أزمة مالية بسبب وباء كورونا- تصل قيمتها إلى مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عاما، فإنه يعاني خسائر ضخمة وصلت إلى نحو ربع مليار يورو للسنة المالية 2020-2021.

وتسببت هذه الأزمة المالية الطاحنة في رحيل المدرب أنطونيو كونتي الصيف الماضي، بالإضافة إلى نجميه روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي لضمان الاستقرار المالي.