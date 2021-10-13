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كرة قدم

بنزيمة يفوز بجائزة أوروبية جديدة.. فهل يتوّج بالكرة الذهبية؟

Nations League - Final - Spain v France
بنزيمة كان له دور كبير في تتويج فرنسا بكأس دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
13/10/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أحرزه في مرمى إسبانيا الأحد الماضي في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بأجمل أهداف البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري الأمم الأوروبية على موقع تويتر -اليوم الأربعاء- مقطع فيديو للهدف المميز الذي أحزره بنزيمة في شباك المنتخب الإسباني، مشيرا إلى أنه فاز بهدف البطولة، وفق اختيار الجماهير.

وعلّق حساب المنتخب الفرنسي لكرة القدم على اختيار هدف بنزيمة ليكون الأفضل في البطولة، قائلا -في رده على تغريدة حساب دوري الأمم الأوروبية- "اختيار جيد جدا".

وسجل بنزيمة الهدف بعدما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه ويسددها من داخل المنطقة بطريقة مميزة، لم يتمكن حارس إسبانيا من التصدي لها. وما زاد من أهمية هدف بنزيمة أنه جاء بعد أقل من 3 دقائق على هدف التقدم للمنتخب الإسباني، حيث عاد بالنتيجة لصالح فرنسا وتمكن "الديوك" من قلب النتيجة لينتهي اللقاء بفوزهم 2-1.

وبعد قيادته المنتخب الفرنسي للقب الأوروبي، أصبح بنزيمة (33 عاما) من أبرز المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام والتي رشح لها بالفعل ضمن قائمة تضم 30 مرشحا، بعدما قدم مستوى استثنائيا على صعيدي تسجيل الأهداف وصناعتها مع ريال مدريد ومنتخب بلاده، وهذا ما سيؤهله ليكون منافسا على الجائزة.

وسجل بنزيمة 30 هدفا في 46 مباراة مع "الملكي" الموسم الماضي، إضافة لأهدافه الحاسمة مع فرنسا.

يذكر أن بنزيمة حصل أيضا على جائزة "رجل المباراة" في النهائي، ونشر حساب البطولة صورة المهاجم الفرنسي مع الجائزة بعد نهاية اللقاء.

 

المصدر : وكالة سند
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