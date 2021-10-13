الدانمارك تتأهل لمونديال قطر ورونالدو يسجل "الهاتريك" العاشر مع منتخب البرتغال.. تصفيات أوروبية مونديالية نارية

تأهل المنتخب الدانماركي لكرة القدم إلى نهائيات مونديال قطر 2022، عقب فوزه على ضيفه النمساوي بهدف نظيف، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية، والتي شهدت

أيضا فوز إسرائيل على مولدوفا 2-1 وإسكتلندا على جزر فارو بهدف نظيف.

ويدين المنتخب الدانماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (53).

ورفع المنتخب الدانماركي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، في حين توقف رصيد المنتخب النمساوي عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وانضم منتخب الدانمارك إلى منتخبي ألمانيا وقطر صاحب الأرض.

وفي المجموعة الأولى، عزز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي، وقاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورغ بخماسية نظيفة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب صربيا على ضيفه منتخب أذربيجان 3-1.

وصل "صاروخ ماديرا" إلى "الهاتريك" رقم 10 في مسيرته مع منتخب "برازيل أوروبا" (غيتي)

وعلى ملعب "الغارفي"، سجل رونالدو 3 أهداف (هاتريك) من بينها ضربتا جزاء، ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.

وبهذه الثلاثية، وصل "صاروخ ماديرا" إلى "الهاتريك" رقم 10 في مسيرته مع منتخب "برازيل أوروبا".

الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من 7 مباريات، ويحل منتخب لوكسمبورغ في المركز الثالث بـ6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لأذربيجان في المركز الخامس.

وفي المجموعة الرابعة، سقط منتخب أوكرانيا في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة، والتي شهدت أيضا فوز فنلندا على كزاخستان 2-صفر.

واقتسم منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع إيطاليا بفوزه الساحق على مضيفه منتخب ليتوانيا برباعية نظيفة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب بلغاريا على ضيفه إيرلندا الشمالية 2-1.