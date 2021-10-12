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كرة قدم

ميسي غاضب بشدة من تصريحات رئيس برشلونة

Joan Laporte Is Inaugurated As New FC Barcelona President BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: New FC Barcelona President Joan Laporta and Lionel Messi of FC Barcelona speaks during the FC Barcelona President official inaguration at Camp Nou on March 17, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
ميسي مع لابورتا (يسار) الذي نجح في رئاسة برشلونة (غيتي)
12/10/2021

كشف برنامج "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito) بالتلفزيون الإسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضب كثيرا من تصريحات -صديقه السابق- رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، التي أعرب فيها عن تمنيه أن يلعب ميسي مجانا للفريق الكتالوني.

وقال لابورتا -في حوار إذاعي يوم الجمعة الماضي- إنه كان يتمنى أن يتخذ ميسي قرار اللعب مجانا للفريق بعد انهيار محادثات تجديد عقده بسبب المتاعب المالية للنادي، ولكنه أكد أنه لم يكن ليطلب ذلك من لاعب في مستوى النجم الأرجنتيني فقد كان يعلم أنه سينضم إلى باريس سان جيرمان إذا رحل عن برشلونة، على حد قول لابورتا.

وفي اليوم التالي، قال ميسي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، في ما بدا ردا على لابورتا "لم أرتكب خطأ. عدت إلى برشلونة (بعد كوبا أميركا في يوليو/تموز) للاستعداد للموسم الجديد بعد الاستفادة من عطلة إضافية منحني إياها المدرب رونالد كومان".

وأضاف "كنت أفكر في توقيع عقدي وبدء التدريب مباشرة، وكنت أعتقد أن كل شيء تم كما هو مخطط له وأن ما ينقص كان توقيعي فقط (على العقد)".

وأردف ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات قائلا "ولكن عند وصولي إلى برشلونة أبلغوني بأن هذا الأمر لم يعد قائما، وأنه لا يمكنني الاستمرار وعلي البحث عن فريق جديد لأن برشلونة لا يستطيع تحمل تكاليف تمديد تعاقده معي. كان من الصعب جدا تصور كل هذا وهو ما يعني أنه سيتعين علينا ترك منزلنا وتغيير نظام حياة الأسرة".

وذكر البرنامج الإسباني الشهير أن ميسي غضب بشدة من تصريحات لابورتا، وأكد للمقربين منه أنه أو أيا من مسؤولي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا للفريق على الإطلاق.

وانتقل ميسي بداية الموسم الجاري إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل برشلونة في تجديد التعاقد معه بسبب مشاكل مالية، وقيود قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حسب ما أعلن آنذاك.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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