مقاطع فيديو تحصد ملايين المشاهدات توضح سر وفرة المواهب في الكرة البرازيلية
أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكما فائقا بكرة القدم من قبل مجموعة من الشبان البرازيليين يمارسون اللعبة على الشاطئ في ساعات الغروب، وحصدت المقاطع ملايين المشاهدات، وتداولتها الكثير من الصفحات الرياضية.
وفي الفيديوهات المتداولة يحاول 4 شبان في كل مرة الحفاظ على الكرة في الهواء من دون السماح لها بلمس الأرض مطلقا، وذلك بإبراز بعض المهارات الخاصة في التعامل مع الكرة لكل واحد منهم على حدة.
Don’t let it drop 🥵🏝
🎥 IG/davibraslavsky pic.twitter.com/fPpgfMTPDT
— 433 (@433) April 1, 2021
وينشر أحد الشبان الأربعة بين وقت وآخر فيديوهات لمهاراتهم على الشاطئ في البرازيل، حصدت ملايين المشاهدات. وحصد أحد المقاطع السابقة للشبان أكثر من 19 مليون مشاهدة، في حين حصد مقطع آخر أكثر من 3 ملايين مشاهدة، فضلا عن ملايين الإعجابات من المتابعين.
Edit #1 – Davi Braslavsky
Justin Bieber – Confident. pic.twitter.com/xjcQsB3yql
— Mundialta (@mundialta) March 22, 2021
twitter tira a qualidade toda, mas clica no play aí 👀😅 pic.twitter.com/TFgYUSmAx4
— landim (@landimcaioo) August 10, 2020
Vídeo calminho no ritmo do TBT. @davibras @_Vitorhugob @Italoest1 @LucasAmim01 pic.twitter.com/3Ata3C2GCb
— Mundialta (@mundialta) May 12, 2020
Jogo soltin dos crias 🤪 @WandgierMaia00 @davibras @KaioMascar3nhas @RAYANct18 #desacreditanaojogado #mdanaarea pic.twitter.com/99LFrkRHVF
— Mundialta (@mundialta) April 19, 2020