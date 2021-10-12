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كرة قدم

مقاطع فيديو تحصد ملايين المشاهدات توضح سر وفرة المواهب في الكرة البرازيلية

A boy heads a ball at the slum of Varjao on the outskirts of Brasilia, ahead of the 2014 World Cup Group A soccer match between Brazil and Mexico, June 17, 2014. REUTERS/Ueslei Marcelino (BRAZIL - Tags: SOCIETY SOCCER SPORT WORLD CUP)
الغالبية العظمى من نجوم الكرة البرازيلية خرجوا من الأحياء الشعبية (رويترز)
12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202103:52 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكما فائقا بكرة القدم من قبل مجموعة من الشبان البرازيليين يمارسون اللعبة على الشاطئ في ساعات الغروب، وحصدت المقاطع ملايين المشاهدات، وتداولتها الكثير من الصفحات الرياضية.

وفي الفيديوهات المتداولة يحاول 4 شبان في كل مرة الحفاظ على الكرة في الهواء من دون السماح لها بلمس الأرض مطلقا، وذلك بإبراز بعض المهارات الخاصة في التعامل مع الكرة لكل واحد منهم على حدة.

وينشر أحد الشبان الأربعة بين وقت وآخر فيديوهات لمهاراتهم على الشاطئ في البرازيل، حصدت ملايين المشاهدات. وحصد أحد المقاطع السابقة للشبان أكثر من 19 مليون مشاهدة، في حين حصد مقطع آخر أكثر من 3 ملايين مشاهدة، فضلا عن ملايين الإعجابات من المتابعين.

 

 

 

المصدر : وكالة سند
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