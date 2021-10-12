أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكما فائقا بكرة القدم من قبل مجموعة من الشبان البرازيليين يمارسون اللعبة على الشاطئ في ساعات الغروب، وحصدت المقاطع ملايين المشاهدات، وتداولتها الكثير من الصفحات الرياضية.

وفي الفيديوهات المتداولة يحاول 4 شبان في كل مرة الحفاظ على الكرة في الهواء من دون السماح لها بلمس الأرض مطلقا، وذلك بإبراز بعض المهارات الخاصة في التعامل مع الكرة لكل واحد منهم على حدة.

وينشر أحد الشبان الأربعة بين وقت وآخر فيديوهات لمهاراتهم على الشاطئ في البرازيل، حصدت ملايين المشاهدات. وحصد أحد المقاطع السابقة للشبان أكثر من 19 مليون مشاهدة، في حين حصد مقطع آخر أكثر من 3 ملايين مشاهدة، فضلا عن ملايين الإعجابات من المتابعين.

Edit #1 – Davi Braslavsky

Justin Bieber – Confident. pic.twitter.com/xjcQsB3yql — Mundialta (@mundialta) March 22, 2021