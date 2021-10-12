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مصر تهزم ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

منتخب مصر يهزم ليبيا بثلاثية (الصحافة المصرية)
رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة (الصحافة المصرية)
11/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202112:35 AM (مكة المكرمة)

تغلب المنتخب المصري على مضيفه الليبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكرر منتخب مصر تفوقه على نظيره الليبي، بعدما نجح في تحقيق الفوز مرة أخرى، حيث فاز ذهابا في الإسكندرية بهدف نظيف.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد المنتخب الليبي عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب أنغولا متذيل الترتيب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق مدافعه أحمد فتوح (39)، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتكفل رمضان صبحي بالهدف الثالث (72) من صناعة محمد صلاح قائد المنتخب.

 

المصدر : وكالات

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