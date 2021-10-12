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كرة قدم

قد تتعارض مع المونديال.. خطة يويفا لاستضافة "يورو 2028"

UEFA EURO 2024 Brand Launch
ألمانيا ستستضيف النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا 2024 (غيتي)
12/10/2021

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطته لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) وقد تتعارض البطولة مع نسخة كأس العالم التي قد تقام في العام نفسه، إذا تم الاتفاق على إقامة المونديال كل عامين بدلا من 4 أعوام.

وذكر يويفا -اليوم الثلاثاء- أن البطولة التي تقام بعد 7 أعوام، كان من المقرر أن تشهد مشاركة 24 منتخبا مثلما حدث في أخر نسختين، لكن عدد المنتخبات المشاركة قد يرتفع إلى 32، إذ لم يتم الانتهاء حتى الآن من تعديل لوائح البطولة.

ويرحب يويفا بملفات الاستضافة المنفردة أو المشتركة، لكن سيتم منح منتخبين بحد أقصى بطاقة التأهل التلقائية للمشاركة في البطولة.

وحال اختيار أكثر من دولتين لاستضافة البطولة، فلن يتم تأهل منتخبات هذه الدول تلقائيا للبطولة القارية، وسيكون الأمر خاضعا لقرار سيتم اتخاذه جنبا إلى جنب تصفيات البطولة.

وتنص شروط الاستضافة على ضرورة توافر 10 ملاعب، مع وجود ملعب واحد على الأقل يتسع لـ60 ألف مشجع.

وهناك مهلة أمام الاتحادات الراغبة في الاستضافة حتى يوم 23 مارس/آذار القادم للتقدم بطلب الاستضافة على أن يعلن يويفا الدول المرشحة لتنظيم البطولة القارية بحلول الخامس من أبريل/نيسان من العام المقبل.

ويعلن يويفا عن الملف الفائز بحق استضافة البطولة القارية في سبتمبر/أيلول 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستستضيف النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

المصدر : وكالات

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