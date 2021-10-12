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كرة قدم

ضربة جديدة لبرشلونة المتعثر

World Cup - South American Qualifiers- Argentina v Uruguay
يعود أراوخو إلى برشلونة لتقييم حالته قبل خوض سلسلة من المباريات القوية (يمين)
12/10/2021

أعلن الاتحاد الأورغوياني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو في عضلات الفخذ الخلفية؛ ليغيب عن مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.

واستبدل أراوخو (22 عاما) في الشوط الثاني خلال الخسارة 3-صفر من الأرجنتين، وأظهرت الفحوص أمس الاثنين وجود مشكلة بالعضلات الخلفية.

ويحتل منتخب "السيلستي" المركز الرابع، الذي يضمن التأهل المباشر للنهائيات في قطر، متقدما بنقطة واحدة على كولومبيا مع تبقي 7 جولات.

وسيعود أراوخو إلى برشلونة لتقييم حالته قبل خوض سلسلة من المباريات القوية تشمل مواجهة ضيفيه بلنسية وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ويشكل غياب أراوخو ضربة لبرشلونة المتعثر هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان؛ إذ يحتل المركز التاسع في الدوري، ويتذيل مجموعته من دون رصيد في دوري الأبطال.

لكن برشلونة نال دفعة بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو للتدريبات بعد غياب طويل للإصابة، في انتظار حصولهما على تصريح طبي للعب.

المصدر : وكالات

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