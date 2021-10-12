وصف تايسون فيوري نفسه “بأعظم ملاكم للوزن الثقيل في جيله”، بعدما احتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي عقب الفوز بالضربة القاضية على غريمه ديونتاي وايلدر في لاس فيغاس أمس السبت.
تايسون فيوري يحذر رونالدو ويتمنى القتال في أولد ترافورد
وجه تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي تحذيرا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا رغبته في إقامة نزال على ملعب أولد ترافورد.
وفاز فيوري على غريمه ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في مدينة لاس فيغاس الأميركية السبت الماضي.
وبعد سجال من اللكمات والسقطات، صمد الملاكم البريطاني ليعاقب منافسه الأميركي بتوجيه ضربة قاضية حاسمة في الجولة 11 ليظل بدون أي هزيمة في مسيرته الحافلة، إذ رفع فيوري رصيده إلى 31 فوزا مقابل تعادل وحيد.
What. A. Punch.
Absolutely incredible. @Tyson_Fury massive respect. 3/3 #FuryVsWilder3 #FuryWilderIII #FuryWilder3 pic.twitter.com/r8FsudKGpD
— Ash P (@AshP42) October 10, 2021
وقال فيوري لصحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية منذ أيام قليلة "لقد تركت معركتين هنا، ولكني أرغب في إعادة قتال اللقب العالمي مرة أخرى إلى مانشستر. لطالما كان حلمي أن أقاتل في أولد ترافورد".
وأضاف "أنا سعيد حقًا بعودة رونالدو إلى أولد ترافورد، لكن هذه المدينة ليست كبيرة بما يكفي لكلينا! إذا كنت أعيش في مانشستر، فستكون هناك مشكلة. لكنني على بعد ساعة من الطريق السريع في موركامبي".
ولا يخفي فيوري إعجابه الكبير برونالدو، إذ وصفه بأنه "الأعظم في كل العصور" تعليقا على حصول اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على جائزة أفضل لاعب الشهر الماضي في البريميرليغ في أول ظهور له في كرة القدم الإنجليزية بعد 12 عاما من رحيله عن مانشستر يونايتد.