وجه تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي تحذيرا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا رغبته في إقامة نزال على ملعب أولد ترافورد.

وفاز فيوري على غريمه ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في مدينة لاس فيغاس الأميركية السبت الماضي.

وبعد سجال من اللكمات والسقطات، صمد الملاكم البريطاني ليعاقب منافسه الأميركي بتوجيه ضربة قاضية حاسمة في الجولة 11 ليظل بدون أي هزيمة في مسيرته الحافلة، إذ رفع فيوري رصيده إلى 31 فوزا مقابل تعادل وحيد.

وقال فيوري لصحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية منذ أيام قليلة "لقد تركت معركتين هنا، ولكني أرغب في إعادة قتال اللقب العالمي مرة أخرى إلى مانشستر. لطالما كان حلمي أن أقاتل في أولد ترافورد".

وأضاف "أنا سعيد حقًا بعودة رونالدو إلى أولد ترافورد، لكن هذه المدينة ليست كبيرة بما يكفي لكلينا! إذا كنت أعيش في مانشستر، فستكون هناك مشكلة. لكنني على بعد ساعة من الطريق السريع في موركامبي".

ولا يخفي فيوري إعجابه الكبير برونالدو، إذ وصفه بأنه "الأعظم في كل العصور" تعليقا على حصول اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على جائزة أفضل لاعب الشهر الماضي في البريميرليغ في أول ظهور له في كرة القدم الإنجليزية بعد 12 عاما من رحيله عن مانشستر يونايتد.