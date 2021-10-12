أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استضافة، عاصمة المملكة، لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويأتي الكشف عن المباراة بعد نحو 3 أسابيع من الإعلان عن أخرى يخوضها باريس سان جيرمان أمام نجوم ناديي النصر والهلال بالعاصمة السعودية في يناير/كانون الثاني القادم.

كما أعلنت الهيئة العامة للترفيه أول أمس أن مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر سيكون مدربًا لنجوم الهلال والنصر أمام الفريق الفرنسي.

الفرنسي أرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان 😍⚽ تخيل أكثر في #موسم_الرياض 🔥 https://t.co/MHMGkB2mzL pic.twitter.com/zzDPX5zvdj — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 10, 2021

وكشف آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، مساء الاثنين، عن إقامة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز على كأس بطولة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦 موعدنا يوم 25 نوفمبر … الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021

ووصف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية هذا الحدث بأنه "مباراة للتاريخ ومرة في العمر".