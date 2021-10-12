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كرة قدم

برشلونة يواجه بوكا جونيورز على كأس مارادونا في موسم الرياض بالسعودية

رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ يعلن إستراتيجية الترفيه الجديدة بالمملكة (المصدر مواقع التواصل الاجتماعي)
تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية (مواقع التواصل)
12/10/2021

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استضافة، عاصمة المملكة، لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويأتي الكشف عن المباراة بعد نحو 3 أسابيع من الإعلان عن أخرى يخوضها باريس سان جيرمان أمام نجوم ناديي النصر والهلال بالعاصمة السعودية في يناير/كانون الثاني القادم.

كما أعلنت الهيئة العامة للترفيه أول أمس أن مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر سيكون مدربًا لنجوم الهلال والنصر أمام الفريق الفرنسي.

وكشف آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، مساء الاثنين، عن إقامة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز على كأس بطولة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.

ووصف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية هذا الحدث بأنه "مباراة للتاريخ ومرة في العمر".

 

 

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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