الجزائر تكتسح النيجر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022

اكتسح المنتخب الجزائري لكرة القدم مضيفه منتخب النيجر برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري رياض محرز (20) وإسلام سليماني (33) وإسماعيل بن ناصر (48) وبغداد بونجاح (54).

🎥 هدف إسماعيل بن ناصر مع منتخب الجزائر ضد النيجرpic.twitter.com/pSm98y9ZMk — تقارير ميلان | Milan Reports (@MilanReports_ar) October 12, 2021

ورفع المنتخب الجزائري -الذي وصل إلى مباراته الـ31 تواليا من دون خسارة- رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثامنة، بلغ المنتخب السنغالي المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد تغلبه على نظيره الناميبي 3-1 اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ. وحقق منتخب السنغال فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد ناميبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ولن يتمكن أي فريق في المجموعة من معادلة عدد نقاط المنتخب السنغالي، مع تبقي 3 مباريات للكونغو وتوغو في هذه المرحلة من التصفيات مقابل مباراتين للسنغال وناميبيا.

وفي المجموعة السابعة، اقتنص المنتخب الغاني مؤقتا صدارة المجموعة بعد تغلبه على مضيفه منتخب زيمبابوي بهدف نظيف.

ويدين منتخب غانا بالفضل في هذا الفوز لتوماس تيي بارتي لاعب أرسنال (31).

الفوز رفع رصيد غانا في الصدارة إلى 9 نقاط من 4 مباريات، وتوقف رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.