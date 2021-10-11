أحرزت الأرجنتين هدفين في غضون دقائق قبل نهاية الشوط الأول؛ أحدهما بطريقة غريبة من ليونيل ميسي لتفوز 3-صفر على أوروغواي، وفرضت كولومبيا التعادل السلبي على البرازيل لتنهي المسيرة المثالية لرفاق النجم نيمار في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأميركا الجنوبية الليلة الماضية.

وافتتح ميسي التسجيل قبل 8 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما أرسل تمريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء فشل المهاجم نيكولاس غونزاليز في الوصول إليها، لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.

وبعد 6 دقائق أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة لكن الكرة ذهبت إلى رودريغو دي بول ليضعها في المرمى، وعوّض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي بول في الدقيقة 62.

وقال ميسي "قدمنا مباراة جيدة، كل شيء سار على ما يرام. أوروغواي انتظرتنا وهددت مرمانا؛ بمجرد أن سجلنا الهدف الأول عثرنا على مساحات وعززنا تفوقنا".

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 22 نقطة، وقلصت الفارق مع البرازيل التي تصدرت إلى 6 نقاط بعد اكتفائها بالتعادل من دون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.

ولم تخسر البرازيل في 10 مباريات في التصفيات حتى الآن، لكن هجومها واجه دفاعا محكما من كولومبيا بخاصة في الشوط الأول أمام الجماهير المتحمسة في بارانكيا.

وفازت فنزويلا متذيلة الترتيب 2-1 على الإكوادور، في حين انتصرت بوليفيا 1-صفر على بيرو، وحقق منتخب تشيلي الفوز على ضيفه منتخب باراغواي بهدفين نظيفين.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.

وهذا هو الترتيب الحالي لتصفيات منطقة أميركا الجنوبية: