ميسي ضد الأوروغواي.. صورة أيقونية جديدة

في الدقيقة الـ62 من فوز الأرجنتين على الأوروغواي بثلاثية نظيفة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، التقط أحد المصورين صورة أيقونية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم، تظهر "البولغا" على مشارف منطقة جزاء وهو محاط بـ6 لاعبين من "السيلستي".

ميسي على مشارف منطقة جزاء الأوروغواي محاطا بـ6 لاعبين منافسين (الفرنسية)

واستطاع الساحر الأرجنتيني خداع اللاعبين السبعة ولم يمرر الكرة بينية لزميله بل مرر الكرة على الجناح لزميله رودريغو دي بول الذي مرر بدوره الكرة إلى لاوتارو مارتينيز -على طبق من ذهب- وسجل مهاجم إنتر ميلان بسهولة الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

ما قبل هدف لاوتارو و ما قبل أسيست دي باول له ، ميسي فعل شيء أكبر من أن تذكره إحصائيات كرة القدم! 🐐🙌#ميسي | #Messi pic.twitter.com/evLmZR7h5K — Ahmed Abdelmoneim (@AhmedAJrW) October 11, 2021

يذكر أن ميسي سجل الهدف الأول لبلاده بطريقة غريبة، ليصبح أول لاعب من أميركا الجنوبية يسجل 80 هدفا مع المنتخب.