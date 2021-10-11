Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ميسي ضد الأوروغواي.. صورة أيقونية جديدة

Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier
ميسي يصبح أول لاعب من أميركا الجنوبية يسجل 80 هدفا مع المنتخب (غيتي)
11/10/2021

في الدقيقة الـ62 من فوز الأرجنتين على الأوروغواي بثلاثية نظيفة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، التقط أحد المصورين صورة أيقونية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم، تظهر "البولغا" على مشارف منطقة جزاء وهو محاط بـ6 لاعبين من "السيلستي".

Argentina's Lionel Messi takes control of the ball during the South American qualification football match against Uruguay for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Monumental stadium in Buenos Aires, on October 10, 2021.ميسي على مشارف منطقة جزاء الأوروغواي محاطا بـ6 لاعبين منافسين (الفرنسية)

واستطاع الساحر الأرجنتيني خداع اللاعبين السبعة ولم يمرر الكرة بينية لزميله بل مرر الكرة على الجناح لزميله رودريغو دي بول الذي مرر بدوره الكرة إلى لاوتارو مارتينيز -على طبق من ذهب- وسجل مهاجم إنتر ميلان بسهولة الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

يذكر أن ميسي سجل الهدف الأول لبلاده بطريقة غريبة، ليصبح أول لاعب من أميركا الجنوبية يسجل 80 هدفا مع المنتخب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

ميسي يرد على لابورتا بكشف سر رحيله عن برشلونة ويقيّم انتقاله إلى سان جيرمان

جاء الانتقال غير المتوقع من برشلونة بمنزلة صدمة للنجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي لكن المهاجم المتميز أكد أن وجود وجوه مألوفة في وجهته الجديدة ساعده على التكيف والاستقرار في سان جيرمان بصورة أسهل.

9/10/2021
المزيد من كرة قدم

أسقط وايلدر بالضربة القاضية.. تايسون فيوري يحذر رونالدو ويتمنى القتال في أولد ترافورد

Tyson Fury v Deontay Wilder

شاهد.. مقاطع فيديو تحصد ملايين المشاهدات توضح سر وفرة المواهب في الكرة البرازيلية

A boy heads a ball at the slum of Varjao on the outskirts of Brasilia, ahead of the 2014 World Cup Group A soccer match between Brazil and Mexico, June 17, 2014. REUTERS/Ueslei Marcelino (BRAZIL - Tags: SOCIETY SOCCER SPORT WORLD CUP)

موسم الرياض بالسعودية.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز على كأس مارادونا

رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ يعلن إستراتيجية الترفيه الجديدة بالمملكة (المصدر مواقع التواصل الاجتماعي)

ميسي غاضب بشدة من تصريحات رئيس برشلونة

Joan Laporte Is Inaugurated As New FC Barcelona President BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: New FC Barcelona President Joan Laporta and Lionel Messi of FC Barcelona speaks during the FC Barcelona President official inaguration at Camp Nou on March 17, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
الأكثر قراءة

الفن بمواجهة كورونا.. فنانات قطريات يشاركن في معرض “نساء في الجائحة” بواشنطن

“أمر طبيعي أن يموت رئيس الجمهورية”.. شهادات رجال السادات عن حادثة اغتياله

بدافع الانتقام.. حرق وجه طبيبة بالحمض يهز بريطانيا

logo

طبول الحرب لم تُدَق بعد.. ثلاثة أسباب تُثني الصين عن غزو تايوان