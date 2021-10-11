صلاح في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم.. 100 مليون يورو وأكثر

أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم من حيث صفقات الانتقالات مجمعة، وذلك بعدما انتقل إلى نادي تشلسي قادما من إنتر ميلان، أمس الخميس بصفقة تُقدر بنحو 115 مليون يورو.