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كرة قدم

صلاح في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم.. 100 مليون يورو وأكثر

Brentford v Liverpool - Premier League
قيمة صلاح السوقية تبلغ 100 مليون يورو (غيتي)
11/10/2021

لم يعد رقم 100 مليون يورو مثيرا وصادما في عالم كرة القدم هذه الأيام، إذ هناك لاعبون كثر تبلغ قيمتهم السوقية أكثر من هذه الأرقام بعشرات الملايين.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص بالقيمة السوقية للاعبين، هناك 8 لاعبين تبلغ قيمتهم السوقية 100 مليون يورو وأكثر.

ويسيطر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كاسح على القائمة:

  • الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو.
  • النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): 150 مليون يورو.
  • الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 120 مليون يورو.
  • الإنجليزي جاك غريليتش (مانشستر سيتي): 100 مليون يورو.
  • المصري محمد صلاح (ليفربول): 100 مليون يورو.
  • البلجيكي روميلو لوكاكو (تشلسي): 100 مليون يورو.
  • البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 100 مليون يورو.
  • البرازيلي نيمار (سان جيرمان): 100 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية

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