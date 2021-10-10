هل الأجانب يتحملون مسؤولية مشاكل برشلونة؟

دافع الهولندي المخضرم لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، عن مواطنيه رونالد كومان (مدرب فريق برشلونة الإسباني) وفرينكي دي يونغ (لاعب وسط الفريق الكتالوني) ضد الانتقادات لهما الفترة الأخيرة، والزعم بأن الأجانب يتحملون دائما مسؤولية مشاكل النادي.

وكان كومان على مشارف الإقالة من منصبه، عقب خسارة برشلونة بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الشهر الجاري، والتي جاءت عقب الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليفشل الفريق الإسباني في حصد أي نقطة بمجموعته في المسابقة القارية بعد مرور أول جولتين.

ورغم ذلك، اختار خوان لابورتا (رئيس برشلونة) تجديد الثقة في مدرب إيفرتون الإنجليزي الأسبق، حيث اعترف بصعوبة مهمة كومان في ظل الإصابات التي داهمت لاعبي الفريق ورحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط الأزمة المالية التي مازال يعاني منها النادي.

وتحرك دي يونغ للدفاع عن برشلونة وكومان الأيام الأخيرة، حيث شدد على أن قضايا الفريق "مبالغ فيها كثيرا" وأن المشوار مازال طويلا.

وتوج فان خال مع برشلونة بلقبين للدوري ولقب كأس الملك، كما حصل معه على بطولة السوبر الأوروبي بولايته الأولى مع الفريق، لكنه تحمل علاقة صعبة مع اللاعبين والجماهير داخل قلعة "كامب نو".

وقال هذا المدرب قبل مباراة المنتخب ضد جبل طارق بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 إنه غير مندهش من الانتقادات الموجهة إلى كومان ودي يونغ.

وصرح فان خال للصحفيين قائلا "إذا كان كل شيء يسير بسلاسة، فسيكون لديك مساهمات كبيرة قام بها دي يونغ العامين الماضيين، فلا داعي للقلق".

وأضاف "ولكن عندما تسوء الأمور، فإن الأشخاص في برشلونة ينظرون دائما إلى الأجانب. وفي هذه الحالة، فإن المدرب هو أيضا أجنبي وهولندي".

وأوضح فان خال "شهدت ذلك أيضا، التاريخ يكرر نفسه. لكنني أعتقد أن دي يونغ يتعامل مع الأمر جيدا، ورونالد ولوك دي يونغ وممفيس ديباي أيضا. لا أعتقد أن هذه أكبر مشكلة".

وتابع "الوقت الحالي، إنهم يحاولون أن يفعلوا كل ما في وسعهم. لم يكن لدي مهاجم مثل ممفيس الذي يركض كثيرا، ويشكل عمقا هجوميا ويستحوذ على الكرة كثيرا. هذا أمر جدير بالثناء".

وجاء فوز هولندا بهدف نظيف على مضيفتها لاتفيا أول أمس الجمعة بالجولة السابعة للمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل، ليضع المنتخب البرتقالي على صدارة المجموعة بـ 16 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب النرويج.

وسيصبح المنتخب الهولندي على مشارف الصعود للمونديال، حال فوزه غدا الاثنين على ضيفه منتخب جبل طارق الذي خسر جميع مبارياته السبع الأولى بالمجموعة.