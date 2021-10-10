تألق المهاجم أيوب الكعبي وسجل هدفين وصنع هدفا، ليقود المغرب للفوز 3-0 على غينيا بيساو، السبت في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح الكعبي التسجيل بعد 10 دقائق بضربة رأس من مدى قريب، ثم مهّد الكرة لزميله أيمن برقوق الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد 10 دقائق أخرى.

واستغل الكعبي خطأ دفاعيا في إعادة الكرة إلى الخلف، لينقض عليها ويسجل الهدف الثالث بسهولة في الدقيقة 69.

🇲🇦 Ayoub El Kaabi's brace and Aymen Barkok's superb strike keep Morocco flying in Group I. Watch the highlights 📽️#WCQ | @FRMFOFFICIEL | @CAF_Online pic.twitter.com/U7i0fZ79pc — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2021

وعزز منتخب المغرب تصدره للمجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وبات على أعتاب الظهور في الدور الحاسم وبفارق 5 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني التي خاضت 4 مباريات.

🎥 ملخص المباراة: 🇸🇩 2-2 🇬🇳 في مباراة مثيرة حتى نهايتها، السودان تنتزع التعادل من غينيا بهدف في الدقائق الأخيرة في رابع جولات التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🔥#WorldCup | #WCQ | @FEGUIFOOT69 | @SudanNTpic.twitter.com/WrsGqWqVex — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2021

وتملك غينيا 3 نقاط من 3 مباريات، ثم السودان بنقطتين من 4 مباريات بعد تعادل المنتخبين 2-2 في وقت سابق اليوم.