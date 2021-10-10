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كرة قدم

الكعبي يتألق ويقرّب المغرب من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022

منتخب المغرب لم يجد صعوبة في الفوز (مواقع التواصل)
9/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202101:42 AM (مكة المكرمة)

تألق المهاجم أيوب الكعبي وسجل هدفين وصنع هدفا، ليقود المغرب للفوز 3-0 على غينيا بيساو، السبت في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح الكعبي التسجيل بعد 10 دقائق بضربة رأس من مدى قريب، ثم مهّد الكرة لزميله أيمن برقوق الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد 10 دقائق أخرى.

واستغل الكعبي خطأ دفاعيا في إعادة الكرة إلى الخلف، لينقض عليها ويسجل الهدف الثالث بسهولة في الدقيقة 69.

وعزز منتخب المغرب تصدره للمجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وبات على أعتاب الظهور في الدور الحاسم وبفارق 5 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني التي خاضت 4 مباريات.

وتملك غينيا 3 نقاط من 3 مباريات، ثم السودان بنقطتين من 4 مباريات بعد تعادل المنتخبين 2-2 في وقت سابق اليوم.

المصدر : رويترز

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