تألق المهاجم أيوب الكعبي وسجل هدفين وصنع هدفا، ليقود المغرب للفوز 3-0 على غينيا بيساو، السبت في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح الكعبي التسجيل بعد 10 دقائق بضربة رأس من مدى قريب، ثم مهّد الكرة لزميله أيمن برقوق الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد 10 دقائق أخرى.

واستغل الكعبي خطأ دفاعيا في إعادة الكرة إلى الخلف، لينقض عليها ويسجل الهدف الثالث بسهولة في الدقيقة 69.

🇲🇦 Ayoub El Kaabi's brace and Aymen Barkok's superb strike keep Morocco flying in Group I. Watch the highlights 📽️#WCQ | @FRMFOFFICIEL | @CAF_Online pic.twitter.com/U7i0fZ79pc

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2021