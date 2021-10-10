عزز كريستيانو رونالدو تصدره لقائمة هدافي المباريات الدولية في كرة القدم ووصل إلى 112 هدفا في فوز البرتغال 3-0 على قطر، السبت، بينما اكتسح منتخب إنجلترا أندورا 5-0 ضمن المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2022.

وأهدر رونالدو فرصة سهلة بقدمه اليسرى، قبل أن يستغل بعدها بدقائق خطأ دفاعيا في إبعاد كرة عرضية، وسجّل من مدى قريب الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 37.

وأضاف جوزيه فونتي الهدف الثاني بعدما تابع ضربة رأس مرتدة من الحارس سعد الشيب في الدقيقة 48، واختتم أندريه سيلفا أهداف البرتغال بضربة رأس قوية من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة.

وفرضت البرتغال سيطرتها من البداية حتى النهاية، وحرمت قطر من صناعة الفرص على مدى الشوطين.

ولا تتم إضافة نتيجة المباراة لحصيلة النقاط، حيث إن الهدف منها هو إكساب المنتخب القطري الاحتكاك اللازم قبل استضافة المونديال العام المقبل.

إنجلترا تكتسح أندورا

وقطعت إنجلترا خطوة أخرى نحو ضمان التأهل إلى كأس العالم، بعد فوزها 5-0 على مضيفتها أندورا في المجموعة التاسعة، السبت.

ومثلما حدث في الفوز 4-0 في ويمبلي الشهر الماضي، كان الفارق واضحا، وهز الشباك كل من: بن تشيلويل وبوكايو ساكو وتامي أبراهام وجيمس وارد-براوس وجاك غريليش.

واكتفت أندورا بالدفاع في ملعبها الوطني، لكنها لم تستطع مجاراة تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت التي شهدت العديد من التغييرات، لتحقق إنجلترا فوزها السادس في 7 مباريات.

وتملك إنجلترا 19 نقطة متقدمة بـ4 نقاط على ألبانيا و5 نقاط على بولندا.

وافتتح تشيلويل التسجيل في الدقيقة 17 محرزا هدفه الأول على الإطلاق مع إنجلترا، وأضاف ساكا الهدف الثاني قرب نهاية الشوط الأول.

وهز أبراهام -في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية في 4 أعوام- الشباك، قبل أن يهدر وارد-براوس ركلة جزاء لترتد إليه ويضعها في المرمى في الدقيقة 79.

واختتم البديل غريليش الخماسية محرزا هدفه الدولي الأول.