في حادثة لا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم، وجد اللاعب يانيس لاغا نفسه ضمن قائمة منتخبي الجزائر وفرنسا لأقل من 18 عاما، وذلك قبل أيام من مباراة ودية تجمع بين المنتخبين.

وظهر اسم لاغا في القائمة التي اختارها مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما، ولاحقا ورد اسم اللاعب ذاته في قائمة المنتخب الفرنسي لنفس الفئة.

ويأتي ذلك قبل معسكر تحضيري للمنتخبين في فرنسا خلال الفترة بين 9 و12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تتخلله مباراتان وديتان بين المنتخبين.

وسبق لهذا الشاب، الذي يلعب لنادي ليون الفرنسي، المشاركة مع المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما، وشارك في تأهل الفريق لنهائيات كأس أفريقيا.

🇩🇿🇫🇷 Olympique Lyon U19 striker Yannis Lagha has been called up by both Algeria and France for the upcoming international window .. where the 2 sides will face each other in a pair of friendly matches. Lagha previously represented Algeria at the U17 level earlier this year. pic.twitter.com/EWRvqYXokj

— Walid Ziani (@bylka613_) September 30, 2021