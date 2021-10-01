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كرة قدم

استدعاء لاعب للجزائر وفرنسا قبل مباراة بين المنتخبين

يانيس لاغا يراقب الكرة في مباراة سابقة مع المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
يانيس لاغا يراقب الكرة في مباراة سابقة مع المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/10/2021-|آخر تحديث: 1/10/202108:50 PM (مكة المكرمة)

في حادثة لا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم، وجد اللاعب يانيس لاغا نفسه ضمن قائمة منتخبي الجزائر وفرنسا لأقل من 18 عاما، وذلك قبل أيام من مباراة ودية تجمع بين المنتخبين.

وظهر اسم لاغا في القائمة التي اختارها مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما، ولاحقا ورد اسم اللاعب ذاته في قائمة المنتخب الفرنسي لنفس الفئة.

ويأتي ذلك قبل معسكر تحضيري للمنتخبين في فرنسا خلال الفترة بين 9 و12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تتخلله مباراتان وديتان بين المنتخبين.

وسبق لهذا الشاب، الذي يلعب لنادي ليون الفرنسي، المشاركة مع المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما، وشارك في تأهل الفريق لنهائيات كأس أفريقيا.

وذكر موقع "دي زاد فوت" (DzFoot) الجزائري أن اللاعب اختار اللعب للجزائر، وسيعلن موقفه عبر بيان رسمي قبل انطلاق المعسكر التحضيري.

وكان المنتخب الجزائري قد استفاد من خدمات عدد كبير من اللاعبين الذي مروا عبر مراكز التكوين الفرنسية، في حين اختار لاعبون آخرون تمثيل منتخب فرنسا وأبرزهم كريم بنزيمة ونبيل فقير وحسام عوار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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