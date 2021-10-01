الموهوب كييزا.. هل وجد يوفنتوس "رونالدو الإيطالي"؟

كان فيدريكو كييزا حاسما مثل أي لاعب في تشكيلة إيطاليا ببطولة أوروبا 2020، لكنه لم يكن دائما في مقدمة خطط يوفنتوس حتى الآن.

وقد يكون هدف الفوز الذي أحرزه المهاجم البالغ عمره 23 عاما ومستواه الرائع في الانتصار بهدف نظيف على تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -أول أمس الأربعاء- هو ما كان يحتاجه النادي القادم من تورينو لتغيير بدايته المتعثرة للموسم.

ولعب كييزا دورا بارزا في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020، حيث سجل في الفوز على إسبانيا في نصف النهائي، لكنه لم يكن أساسيا بتشكيلة يوفنتوس منذ عودة المدرب ماسيمليانو أليغري لقيادة الفريق للمرة الثانية الصيف الماضي.

وهذا يرجع جزئيا لأسباب تتعلق باللياقة البدنية، لكن -وفقا لتقارير إعلامية إيطالية واسعة الانتشار- يبدو أنه يوجد نقص في الثقة بين اللاعب ومدربه.

وفي وقت سابق هذا الموسم، عندما تلقى أليغري سؤالا بشأن غضبه بعد التعادل 1-1 مع ميلان في الدوري الإيطالي، رد مدرب يوفنتوس "أريد منه (كييزا) أن ينقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس. يجب أن ينضج ويدرك أننا في يوفنتوس".

وبعدما بدأ المباراة أمام تشلسي بملعب يوفنتوس، لم يثبت كييزا فقط أنه يستحق مكانا في التشكيلة، لكنه أيضا أثبت أنه يمكن أن يكون لاعبا محوريا بالفريق.

هدف كييزا من المدرجات، متعة اخرى❤️ pic.twitter.com/v0y4g2hGUc — ڤيتان #38 🏆⚫⚪ (@Hammadi__feitan) September 30, 2021

وجسد هدف كييزا تحركاته طوال المباراة، إذ كان متقدما بخطوة على دفاع "البلوز"، وتسلم تمريرة ذكية من فيدريكو برنارديسكي ليطلق تسديدة في سقف المرمى بعد 10 ثوان من بداية الشوط الثاني.

وأثبت مرة أخرى أنه رجل المناسبات الكبرى، حيث أصبح كييزا أول إيطالي يسجل ليوفنتوس في 4 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا عندما يشارك من البداية، منذ أليساندرو ديل بييرو في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997. وقد وصف ناقد في شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" (Sky Sport Italia) والمدربان السابقان للمنتخب الإيطالي -أنطونيو كونتي وفابيو كابيلو- أداء كييزا بأنه "حاسم" وعلى "مستوى مميز" مقارنة بأي لاعب آخر في الملعب.

🎥 هدف يوفنتوس الأول على تشيلسي عن كييزا .#يوفينتوس_تشيلسي pic.twitter.com/LrXfYHMmkM — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) September 29, 2021

رأس حربة

ولا يزال يوفنتوس يتحسس أقدامه بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، ويرى أليغري دورا جديدا للمهاجم كييزا في المستقبل، مثل ما أحدثه من تأثير أمام تشلسي.

وقال أليغري للصحفيين "هذه أول مرة يلعب فيها فيدريكو كرأس حربة. لم أبنِ وجهة نظري هذه على مدى جودته كلاعب بل على أدائه في الهجوم. أعتقد أنه سيصبح مهاجما في النهاية".

ويبحث يوفنتوس عن لاعب يرتدي عباءة رونالدو ويحقق ما كان يسجله من أهداف، مع عدم نجاح باولو ديبالا بعد في إثبات إمكانياته وقدراته والأداء بثبات، واستمرار معاناة ألفارو موراتا، ليصل أليغري لحقيقة واحدة هي أن كييزا هو الخيار الهجومي الناجع.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" (Tuttosport) -التي تتخذ من تورينو مقرا لها- في عددها -أمس الخميس- "هذا هو يوفنتوس!"، حيث بدأ النادي أخيرا في تغيير حظوظه هذا الموسم بعد انتصاره الثالث على التوالي في كافة المسابقات.

وفشل يوفنتوس في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الافتتاحية بالدوري لأول مرة منذ 60 عاما، لكنه يسير حاليا بالتأكيد في الطريق الصحيح.

وحصد العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته. وإذا استمر في التطوير سيجد أن كييزا يمثل حلا مناسبا ودائما لخلافة رونالدو في الفريق.