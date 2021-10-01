إقالته تكلّف الملايين.. كومان يهاجم إدارة برشلونة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يعرف أي شيء عن مستقبله ولم يتحدث مع رئيس النادي، موجها انتقادات للإدارة اليوم الجمعة، في ظل الحديث عن أن إقالته ستكلف خزينة النادي الكتالوني المفلسة ملايين الدولارات.

وحقق برشلونة -الذي يواجه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت- فوزا واحدا في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، لتتكهن وسائل إعلام محلية بأن مستقبل المدرب الهولندي على المحك، وطرحت عدة أسماء لخلافته.

ولم يبد كومان مندهشا من الوضع الحالي. وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا أحتاج للرد (على إن كان يشعر بقلة الاحترام)".

وأضاف "مجددا لم يبلغني النادي بأي شيء. اكتشفت أن الرئيس كان هنا هذا الصباح لكنه لم يلتق بي. أعرف أن الكثير من الأشياء تسرّب وأتخيل أنها حقيقية لكن لم يخبرني أحد بشيء".

وأشار كومان إلى أن قرار النادي بالسماح بمغادرة ليونيل ميسي قبل بداية الموسم من أسباب الحالة المتواضعة للفريق، ووصفها بأنها "أسوأ لحظة" في فترته.

وتابع "لم أعد أحتمل الدفاع عن نفسي. حدثت تغييرات بالنادي كانت مفروضة علينا، وفي يوم ما أود الحديث بوضوح عنها وقول ما أعتقده".

وعلى الأرجح ستتسبب إقالة كومان في تعقيدات مالية لبرشلونة، وأشارت صحيفة "سبورت" (‏Sport) الكتالونية إلى أن فترة التوقف الدولي ستمنح إدارة برشلونة مزيدا من الوقت يمتد نحو أسبوعين لاتخاذ قرار مناسب بشأن بقاء كومان أو استبداله واختيار مدرب آخر.

وأشارت الصحيفة المقربة من البرسا إلى أن رحيل المدرب الهولندي سيكلف خزينة النادي الكتالوني نحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع نادي برشلونة تحمله في الوقت الحالي، لا سيما وأن النادي يعاني من أزمة مالية حادة.

وأكد النادي أمس الخميس أن الخسائر بلغت 481 مليون يورو في الموسم الماضي وحتى الآن لم يصل إلى تسوية بشأن مستحقات المدربين السابقين إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني اتخذت القرار بسبب المرحلة الحساسة التي يمر بها الفريق، ولمنح كومان فرصة قد تكون الأخيرة وتحقيق نتيجة جيدة.

وازداد موقف الفريق سوءا بغياب لاعب الوسط البارز بيدري عن الزيارة إلى العاصمة.

وعاد بيدري (18 عاما) للتو من إصابة عضلية خلال الهزيمة من بنفيكا أول أمس الأربعاء، وأعلن النادي أنه يعاني من مشكلة مشابهة الآن.

وسيلتحق بجوردي ألبا وسيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت في قائمة الغائبين.