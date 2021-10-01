أطفال التشيك أبطال حادثة عنصرية جديدة في الملاعب الأوروبية

أثارت واقعة عنصرية جديدة، في الملاعب الأوروبية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض غلين كامارا لاعب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي إلى إساءات عنصرية من مشجعي سبارتا براغ التشيكي من الأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر منع جماهير سبارتا براغ من حضور المباراة ضد رينجرز بالدوري الأوروبي، أمس الخميس، بعد حادثة عنصرية ضد أوريلين تشواميني لاعب موناكو في أغسطس/آب الماضي.

واستثنى يويفا الأطفال دون 14 عاما من القرار، سامحا لـ 10 آلاف من تلاميذ المدارس وعدد من البالغين المرافقين لهم، لحضور المباراة التي انتهت بفوز سبارتا 1- صفر.

Tavernier touches ball nothing / Roofe touches the ball nothing / Kamara touches the ball doesn’t sound like nothing ??? This is not the only example either… pic.twitter.com/tuYfsw3b2Q — Derek Guthrie (@derek_guthrie) October 1, 2021

وتفاجأ الإعلاميون الحاضرون في ملعب "ليتنا" بتوجيه الأطفال من مشجعي سبارتا براغ الذين حضروا المباراة عبارات عنصرية إلى كامارا. كما أطلقوا صافرات الاستهجان على اللاعب الفنلندي مع كل لمسة، حتى بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 74.

وقال مراسل كرة القدم الأسكتلندي جوردان كامبل، في تغريدة على موقع تويتر "كامارا، الذي تعرض للإيذاء العنصري من قبل جماهير سلافيا براغ التشيكي الموسم الماضي، يتعرض الآن لصيحات الاستهجان مع كل لمسة".

Sparta Prague fans racially abused Monaco's Aurelien Tchouameni so faced a stadium closure tonight vs Rangers. The only exception is that 10,000 local kids under 14 years are in but Glen Kamara, racially abused by Slavia’s Ondrej Kudela, is now being booed with every touch. — Jordan Campbell (@JordanC1107) September 30, 2021

وعلّق صحفي أسكتلندي آخر على الحادثة، قائلا "يبدو أن أطفال المشجعين العنصريين عنصريون أيضا بشكل مأساوي"، منتقدا يويفا لسماحه لهم بدخول الملعب رغم واقعة العنصرية السابق ضد لاعب موناكو من جماهير الفريق ذاته.

Sparta Prague vs Rangers on in the background as I work, and I'm listening to the children in the crowd booing Kamara every time he kicks the ball. Sounds a lot like the children of racist fans are, tragically, also racist. UEFA were suckers for letting them in.#kickitout — Neil McIntosh (@nmcintosh) September 30, 2021

وانتقد عامر أنور (محامي كامارا) سبارتا في بيان أصدره عقب الواقعة، وقال فيه "كنت آمل عندما سمعت عن إغلاق ملعب سبارتا براغ أن كلا من غلين واللاعبين السود الآخرين لن يضطروا إلى تحمل أي إساءة أو عنصرية ويمكنهم فقط ممارسة كرة القدم".

I hoped stadium closure to Sparta Prague fans for their racial abuse of Monaco's Tchouameni & invite to 10,000 kids would mean that @GlenKamara4 & all the other black players @RangersFC didn’t have to face racism, no such luck tonight as the kid’s carried on the abuse-shameful pic.twitter.com/yNvaX4WWvU — Aamer Anwar🎗✊🏽#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) September 30, 2021

وأضاف "هذا المساء يجب أن يكون مصدر إحراج للجانب التشيكي، على الرغم من حظر مشجعيه، إلا أنه لم يحدث فرق كبير في أن الملعب كان مليئا بـ 10 آلاف طفل، وعدد كبير منهم أطلقوا صيحات الاستهجان على غلين ومع كل لمسة للاعب أسود آخر برينجرز".

وانتقد المحامي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقال "الليلة تظهر مرة أخرى أن براغ لديها مشكلة خطيرة مع العنصرية، وكالعادة لا يمكن رؤية يويفا في أي مكان، ولا ينبغي أن يواجه أي لاعب هذا في عملهم وعلى المسرح الأوروبي".

Steven Gerrard's scathing attack on UEFA as Glen Kamara's lawyer issues statementhttps://t.co/fzzLdaxxA5 pic.twitter.com/8bMFHPD0K8 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 1, 2021

وقال ستيفن جيرارد مدرب غلاسكو إن النادي تواصل مع يويفا بشأن الحادث، وأضاف "هناك مئات الآلاف، وربما أكثر من ذلك، يشعرون بخيبة أمل وإحباط لأن هذه الأشياء تتكرر كثيرا وللأسف، فإن العقوبات لا تكفي. قلت سابقا إن هناك حاجة لتقديم المزيد، وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستئصال هذا السلوك، لأن العقوبات لا تقترب مما يفترض أن تكون عليه من صرامة".

Stop abusing our children! / Zastavte urážení našich dětí! 📰 ACS statement on the match against Rangers in the UEFA Europa League. / Vyjádření ACS k utkání s Rangers v Evropské lize. ➡️ https://t.co/TsTcUkOpFG pic.twitter.com/vHv0Zqa3xd — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) October 1, 2021

ورد النادي التشيكي على تلك الاتهامات، عبر بيان اليوم، وطلب التوقف عن مهاجمة الأطفال، وأكد أن هؤلاء المشجعين الصغار "يتعرضون لهجوم غير مبرر" من مشجعي الفريق المنافس، مؤكدا "ضرورة احترام مشاعر أطفال في السادسة من العمر تفاعلوا مع المباراة بطريقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي معرفة عن العنصرية".