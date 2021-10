أطفال التشيك أبطال حادثة عنصرية جديدة في الملاعب الأوروبية

أثارت واقعة عنصرية جديدة، في الملاعب الأوروبية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض غلين كامارا لاعب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي إلى إساءات عنصرية من مشجعي سبارتا براغ التشيكي من الأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر منع جماهير سبارتا براغ من حضور المباراة ضد رينجرز بالدوري الأوروبي، أمس الخميس، بعد حادثة عنصرية ضد أوريلين تشواميني لاعب موناكو في أغسطس/آب الماضي.

واستثنى يويفا الأطفال دون 14 عاما من القرار، سامحا لـ 10 آلاف من تلاميذ المدارس وعدد من البالغين المرافقين لهم، لحضور المباراة التي انتهت بفوز سبارتا 1- صفر.

Tavernier touches ball nothing / Roofe touches the ball nothing / Kamara touches the ball doesn’t sound like nothing ??? This is not the only example either… pic.twitter.com/tuYfsw3b2Q

وتفاجأ الإعلاميون الحاضرون في ملعب "ليتنا" بتوجيه الأطفال من مشجعي سبارتا براغ الذين حضروا المباراة عبارات عنصرية إلى كامارا. كما أطلقوا صافرات الاستهجان على اللاعب الفنلندي مع كل لمسة، حتى بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 74.

وقال مراسل كرة القدم الأسكتلندي جوردان كامبل، في تغريدة على موقع تويتر "كامارا، الذي تعرض للإيذاء العنصري من قبل جماهير سلافيا براغ التشيكي الموسم الماضي، يتعرض الآن لصيحات الاستهجان مع كل لمسة".

The only exception is that 10,000 local kids under 14 years are in but Glen Kamara, racially abused by Slavia’s Ondrej Kudela, is now being booed with every touch.

وعلّق صحفي أسكتلندي آخر على الحادثة، قائلا "يبدو أن أطفال المشجعين العنصريين عنصريون أيضا بشكل مأساوي"، منتقدا يويفا لسماحه لهم بدخول الملعب رغم واقعة العنصرية السابق ضد لاعب موناكو من جماهير الفريق ذاته.

Sparta Prague vs Rangers on in the background as I work, and I'm listening to the children in the crowd booing Kamara every time he kicks the ball.

Sounds a lot like the children of racist fans are, tragically, also racist.

UEFA were suckers for letting them in.#kickitout

— Neil McIntosh (@nmcintosh) September 30, 2021