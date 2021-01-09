البث الحي
كرة قدم

غضب وأزمة مع الليغا.. الثلوج تحتجز نجوم ريال مدريد لساعات داخل الطائرة

تدريبات ريال مدريد يوم الجمعة (مواقع التواصل الاجتماعي)
تدريبات ريال مدريد يوم الجمعة (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/1/2021-|آخر تحديث: 9/1/202102:23 AM (مكة المكرمة)

واجه نجوم ريال مدريد ظروفا غير مسبوقة واضطروا للبقاء ساعات داخل الطائرة التي كان المفترض أن تنقلهم لمواجهة أوساسونا السبت في الدوري الإسباني.

ومنعت الثلوج بمطار باراخاس في مدريد طائرة النادي الملكي من الإقلاع باتجاه بامبلونا شمال غرب إسبانيا، مقر نادي أوساسونا.

وأمضى الفريق أكثر من 3 ساعات في الطائرة، وقال متحدث باسم ريال مدريد "تم إبلاغنا بأن الرؤية سيئة، وأغلقت مدرجات الإقلاع بالمطار، وتعمل ماكينات إزالة الثلوج من أجل الهبوط". وأضاف أن "الشعور بالغضب لا يمكن كبته".

ونقل عدد من الصحفيين المقربين من النادي معلومات تؤكد غضب المسؤولين عن الفريق على قرارات رابطة الدوري الإسباني (ليغا)، بسبب إصرارها على سفر الفريق رغم توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من الظروف الجوية السيئة.

وذكر الصحفي خوسيه لويس سانشيز أن الأزمة انتهت بإقلاع الطائرة بعد نحو 3 ساعات ونصف من الانتظار، وهو ما يعني أن المباراة ستقام في موعدها المحدد مساء السبت.

وقبل التوجه إلى المطار خاض لاعبو ريال مدريد آخر حصة تدريبية قبل مباراة أوساسونا، وجرت في ظل تساقط الثلوج.

ودخلت العاصمة الإسبانية مدريد وقسم كبير من منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة حالة تأهب قصوى بداية من مساء الجمعة، مع توقعات خبراء الأرصاد الجوية بتساقط أكبر كمية من الثلوج منذ عقود بسبب العاصفة "فيلومينا".

ودفعت الظروف الجوية القاسية الطائرة -التي كانت تنقل فريق أتلتيك بلباو- للعودة إلى إقليم الباسك بعد عدم السماح لها بالهبوط في مطار مدريد، وهو ما يثير الشكوك بشأن إقامة المواجهة بين أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد المقررة السبت.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من كرة قدم

العناق وتبادل القمصان.. عقوبات جديدة لمخترقي بروتوكول الدوري الإنجليزي لمواجهة كورونا

السلطات في إنجلترا تسعى إلى الحد من الانتشار السريع لكورونا (رويترز)

بايرن ملك الانتفاضة يعتمد على القناص ليفاندوفسكي لهز شباك غلادباخ العنيدة

ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل مع زميليه بأحد أهدافه في البونسليغا (رويترز)

الدوري الإسباني.. سلاح جديد لبرشلونة وعاصفة تهدد مباراة ريال مدريد

ميسي يحتضن بيدري الذي ساعد قائد برشلونة في تسجيل هدفين (غيتي)

أرتيتا: مستقبل أوزيل قد يُحسم بحل يرضي جميع الأطراف

أرتيتا يوجّه أوزيل قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)
الأكثر قراءة

مع استحالة عزله أو إقالته أو محاكمته.. ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

(الجزيرة)

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي.. بالفيديو: مرسيدس تعرض شاشة سياراتها المنافسة لتسلا

ماذا كتب نابليون في وصيته قبل شهر من موته؟

نابليون نفي بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وعانى من اعتلال صحته خلال سنواته الأخيرة (مواقع التواصل)