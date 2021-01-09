العناق وتبادل القمصان.. عقوبات جديدة لمخترقي بروتوكول الدوري الإنجليزي لمواجهة كورونا

‬فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إجراءات جديدة على الأندية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، وهددت بعقوبات ضد اللاعبين الذين يخرقون البروتوكولات في التدريبات أو أيام المباريات.

وفي خطاب مرسل إلى 20 ناديا بالدوري الممتاز شددت الرابطة على ضرورة منع العناق بين اللاعبين أو تبادل القمصان، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وسمحت الحكومة البريطانية باستمرار منافسات الرياضات المهمة رغم تشديد إجراءات العزل العام مع تفشي الإصابات بالفيروس.

لكن بعض اللاعبين تجاهلوا الإرشادات الحكومية خلال فترة عيد الميلاد، وأبلغت الرابطة الأندية بضرورة التحقيق في هذه التصرفات.

وذكرت الرابطة في الخطاب "من المهم التأكد من ثقة الجمهور والحكومة والمساهمين في بروتوكولات التدريب ويوم المباراة، وسيتم التحقيق في تجاوزات فردية لأشخاص بارزين مع معاقبة الأندية لهم".

وقالت الرابطة إن اللاعبين وأفراد الأطقم سيستخدمون جوازات طبية في ملاعب التدريب وسيفحصها مسؤولون من الرابطة، ومن الممكن إجراء فحوص مفاجئة وعشوائية.

وتأتي الإجراءات بعد أن تسبب فيروس كورونا في تأجيل 4 مباريات بالدوري الممتاز وأكثر من 50 مباراة بالدرجات الدنيا في إنجلترا هذا الموسم.