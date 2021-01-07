شاهد.. يوفنتوس يلحق الخسارة الأولى بالمتصدر ميلان في الدوري الإيطالي

ألحق يوفنتوس الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم بعد أن تغلب عليه 3-1 مساء الأربعاء في قمة مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 18، وتعادل ميلان بهدف سجله ديفيد كالابريا في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 62، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 76.

#الدوري_الإيطالي يوفنتوس يؤكد صحوته ويحسم القمة أمام ميلان ⏯️ استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#beINSerieA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 6, 2021

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي من المركز السابع إلى الرابع، وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4، في حين أصبح هذا الانتصار هو الثامن ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 6.

ومنح الفوز حامل اللقب يوفنتوس الأمل في العودة للصدارة التي كانت تعني خسارته الابتعاد عنها كثيرا وتأكيدها لمنافسه ميلان.