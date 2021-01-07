البث الحي
كرة قدم

شاهد.. يوفنتوس يلحق الخسارة الأولى بالمتصدر ميلان في الدوري الإيطالي

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالهدف الثاني الذي سجله كييزا (رويترز)
لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالهدف الثاني الذي سجله كييزا (رويترز)
6/1/2021-|آخر تحديث: 7/1/202101:05 AM (مكة المكرمة)

ألحق يوفنتوس الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم بعد أن تغلب عليه 3-1 مساء الأربعاء في قمة مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 18، وتعادل ميلان بهدف سجله ديفيد كالابريا في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 62، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 76.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي من المركز السابع إلى الرابع، وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4، في حين أصبح هذا الانتصار هو الثامن ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 6.

ومنح الفوز حامل اللقب يوفنتوس الأمل في العودة للصدارة التي كانت تعني خسارته الابتعاد عنها كثيرا وتأكيدها لمنافسه ميلان.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بايرن ملك الانتفاضة يعتمد على القناص ليفاندوفسكي لهز شباك غلادباخ العنيدة

ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل مع زميليه بأحد أهدافه في البونسليغا (رويترز)

الدوري الإسباني.. سلاح جديد لبرشلونة وعاصفة تهدد مباراة ريال مدريد

ميسي يحتضن بيدري الذي ساعد قائد برشلونة في تسجيل هدفين (غيتي)

أرتيتا: مستقبل أوزيل قد يُحسم بحل يرضي جميع الأطراف

أرتيتا يوجّه أوزيل قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)

أطاحت بميسي ورونالدو بعيدا.. تغييرات جذرية بقائمة أغلى نجوم الكرة في العالم

ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس بأبطال أوروبا (غيتي)
الأكثر قراءة

اعتبروا استمراره في منصبه تهديدا للدستور.. نائب جمهوري ينضم للديمقراطيين لعزل ترامب

مشروعون يتهمون ترامب بتحريض أنصاره على العنف (رويترز)

بعد 30 عاما.. إسرائيل تكشف عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى بصواريخ صدام حسين

إسرائيل نشرت معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلفها القصف العراقي عام 1991 (رويترز)

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

ما أخطر الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا؟