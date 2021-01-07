سيتي يهزم يونايتد في قمة مانشستر ليواجه توتنهام بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

واصل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 2-صفر على جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتغلب سيتي على مضيفه يونايتد في قمة مانشستر بهدف نظيف ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة، والتي يلتقي فيها مع توتنهام، الذي تغلب على برينتفورد 2-صفر أمس الثلاثاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن اللقب ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، والذي يستحوذ عليه ليفربول برصيد 8 ألقاب مقابل 7 ألقاب لمانشستر سيتي و5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشلسي وأستون فيلا و4 ألقاب لكل من توتنهام ونونتغهام فورست.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل المدافع الإنجليزي جون ستونز هدف التقدم في الدقيقة 50، في حين سجل البرازيلي فيرناندينيو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83 ليقودا سيتي إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي العريق في لندن في 25 أبريل/نيسان المقبل.