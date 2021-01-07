شاهد.. ميسي يقود برشلونة لاقتناص فوز ثمين على بلباو ويشعل صراع القمة بالليغا

كشف موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاد كرة القدم للاعبين عن انهيار القيمة السوقية لنجوم الفرق الإسبانية وعلى رأسهم قائد برشلونة ميسي الذي تراجع سعره إلى ما كان عليه قبل 10 سنوات.
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه برشلونة لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه أتلتيك بلباو، إلى فوز ثمين 3-2 مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 31 نقطة من 17 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (حامل اللقب)، وصاحب المركز الثاني، الذي خاض العدد نفسه من المباريات، في حين يتأخر الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي لعب 15 مباراة فقط.
هكذا جاء فوز "برشلونة" أمام "أتلتيك بيلباو".🎬
شاهد ملخص المباراة #AthleticBarça 👇#LaLigaSantander pic.twitter.com/QiLkpcem4J
— LaLiga (@LaLigaArab) January 6, 2021
في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي نال خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 21 نقطة من 18 مباراة في المركز التاسع.
جاءت المبادرة من جانب بلباو، الذي تقدم مبكرا بهدف مباغت حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك بيدري التعادل لبرشلونة في الدقيقة 14.
هدف جميل لميسي يذكرنا بزمن الـ "تيكي تاكا" 😍⚽️#برشلونة #ميسي #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/nuilH1VHoz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 6, 2021
وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 38 و62 على الترتيب، ليحرز أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في البطولة خلال العام الجديد.
نار نار يا "ميسي" 🔥🤯#AthleticBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/V9xTFMLPrc
— LaLiga (@LaLigaArab) January 6, 2021
ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لويس سواريز وجيرارد مورينو وإياغو أسباس، نجوم أتلتيكو وفياريال وسلتا فيغو على التوالي.
اشتعلت #LaLigaSantander.⚽🔥
مَن سيحسم هذا الموسم ؟😜🤔#YouHaveToLiveIt pic.twitter.com/F8hTYgdoCP
— LaLiga (@LaLigaArab) January 6, 2021
وأشعل بلباو المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص الفارق في الدقيقة 90 عبر إيكار مونيايين، ليحاول الفريق المضيف إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني دون جدوى.