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شاهد.. ميسي يقود برشلونة لاقتناص فوز ثمين على بلباو ويشعل صراع القمة بالليغا

فرحة عارمة لميسي بعد تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة (غيتي)
فرحة عارمة لميسي بعد تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة (غيتي)
6/1/2021-|آخر تحديث: 7/1/202102:11 AM (مكة المكرمة)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه برشلونة لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه أتلتيك بلباو، إلى فوز ثمين 3-2 مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 31 نقطة من 17 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (حامل اللقب)، وصاحب المركز الثاني، الذي خاض العدد نفسه من المباريات، في حين يتأخر الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي لعب 15 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي نال خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 21 نقطة من 18 مباراة في المركز التاسع.

جاءت المبادرة من جانب بلباو، الذي تقدم مبكرا بهدف مباغت حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك بيدري التعادل لبرشلونة في الدقيقة 14.

وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 38 و62 على الترتيب، ليحرز أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في البطولة خلال العام الجديد.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لويس سواريز وجيرارد مورينو وإياغو أسباس، نجوم أتلتيكو وفياريال وسلتا فيغو على التوالي.

وأشعل بلباو المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص الفارق في الدقيقة 90 عبر إيكار مونيايين، ليحاول الفريق المضيف إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني دون جدوى.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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