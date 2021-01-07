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بايرن ملك الانتفاضة يعتمد على القناص ليفاندوفسكي لهز شباك غلادباخ العنيدة

ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل مع زميليه بأحد أهدافه في البونسليغا (رويترز)
ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل مع زميليه بأحد أهدافه في البونسليغا (رويترز)
7/1/2021

سجل روبرتو ليفاندوفسكي هدفين في كل مباراة من مباريات بايرن ميونخ الثلاث الأخيرة، وسينتظر حامل اللقب منه الكثير أيضا إذا أراد الفوز على غريمه العنيد بروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة، والبقاء في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم.

واختير المهاجم البولندي الشهر الماضي أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2020، ويعيش حالة تألق هذا الموسم حيث سجل 19 هدفا في 14 مباراة، ويطارد رقم غيرد مولر القياسي بإحراز 40 هدفا خلال موسم 1971-1972.

وإذا سجل ليفاندوفسكي هدفين، فإنه سيعادل رقما قياسيا في الدوري بالتسجيل مرتين في 4 مباريات متتالية.

واضطر بايرن، الفائز بثلاثية الموسم الماضي من الألقاب، إلى تعويض تأخره على الأقل بفارق هدف واحد في كل مباراة من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري المحلي، وهو رقم قياسي للنادي.

وقال ماركو روزه مدرب غلادباخ "بوجود ليفاندوفسكي، يملك بايرن مهاجما من طراز رفيع لا يحتاج إلى الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأضاف "إنه يبحث عن المساحات، وتحتاج للدفاع أمام لاعب من هذا الطراز إلى أن تكون في قمة مستواك؛ لكننا نملك مدافعين جيدين، وسنحتاج إلى أن نكون على مستوى المناسبة".

ويملك غلادباخ، الذي تأهل مثل بايرن إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، أفضل سجل لفريق في الدوري أمام النادي البافاري منذ 2014، حيث تفوق عليه 5 مرات وتعادل مرتين في 12 مباراة.

وقال روزه "لقد اكتسبنا خبرات بخوض مباريات أمام فرق كبيرة في دوري الأبطال. نحتاج إلى الاستفادة من هذه الخبرات خلال المباراة؛ لأنه يجب الالتزام بالسلوك السليم في مواجهة بايرن".

وأضاف "نحتاج إلى الاقتناع بأننا نستطيع الخروج بشيء من هذه المباراة. عندما نكون بأحسن أحوالنا، نستطيع إلحاق الضرر ببايرن والفوز عليه".

وتبدو مهمة غلادباخ صعبة، خاصة مع عودة يوشوا كيميش لاعب بايرن إلى تسجيل الأهداف الأسبوع الماضي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث ظهر بشكل مميز وساعد ناديه على تحويل تأخره 2-0 أمام ماينتس إلى الفوز 5-2.

ومن المنتظر أن يعود كينغسلي كومان جناح بايرن أيضا بعد الغياب عن مواجهة ماينتس بسبب الإصابة.

ويتصدر بايرن الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي غلادباخ سابعا، وله 21 نقطة، حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات.

وقال روزه "يجب أن نحافظ على المباراة مفتوحة لأطول فترة ممكنة، ونحاول استغلال فرصنا. نريد أن نخرج بشيء منها لأنها مباراة مهمة جدا بالنظر إلى موقفنا".

المصدر : رويترز

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